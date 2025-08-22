Lisätietoja JENNA-rahakkeesta

Jenna-logo

Jenna – hinta (JENNA)

Ei listattu

1JENNA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.20%1D
USD
Reaaliaikainen Jenna (JENNA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:02:29 (UTC+8)

Jenna (JENNA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00001311
$ 0.00001311$ 0.00001311
24 h:n matalin
$ 0.0000136
$ 0.0000136$ 0.0000136
24 h:n korkein

$ 0.00001311
$ 0.00001311$ 0.00001311

$ 0.0000136
$ 0.0000136$ 0.0000136

$ 0.0012333
$ 0.0012333$ 0.0012333

$ 0.00001219
$ 0.00001219$ 0.00001219

--

-2.27%

-8.52%

-8.52%

Jenna (JENNA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001312. Viimeisen 24 tunnin aikana JENNA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00001311 ja korkeimmillaan $ 0.0000136 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JENNA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0012333, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001219.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JENNA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -2.27% 24 tunnin aikana ja -8.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Jenna (JENNA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 12.46K
$ 12.46K$ 12.46K

--
----

$ 13.12K
$ 13.12K$ 13.12K

949.64M
949.64M 949.64M

999,620,640.783394
999,620,640.783394 999,620,640.783394

Jenna-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JENNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 949.64M ja sen kokonaistarjonta on 999620640.783394. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.12K.

Jenna (JENNA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Jenna – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Jenna – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000014261.
Viimeisten 60 päivän aikana Jenna – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000041846.
Viimeisten 90 päivän aikana Jenna – USD -hinnan muutos oli $ -0.00000904060817352146.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.27%
30 päivää$ -0.0000014261-10.86%
60 päivää$ -0.0000041846-31.89%
90 päivää$ -0.00000904060817352146-40.79%

Mikä on Jenna (JENNA)

Project Introduction: JENNA is an AI agent that handles social media and trading strategies. Jenna is a revolutionary AI-powered agent living on Solana, aiming to push the boundaries of what's possible at the intersection of artificial intelligence and blockchain technology. Built for the Solana AI Hackathon 2024, Jenna combines advanced AI capabilities with decentralized finance to create a unique autonomous entity.

Jenna (JENNA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Jenna-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Jenna (JENNA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Jenna (JENNA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Jenna-rahakkeelle.

Tarkista Jenna-rahakkeen hintaennuste nyt!

JENNA paikallisiin valuuttoihin

Jenna (JENNA) -rahakkeen tokenomiikka

Jenna (JENNA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JENNA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Jenna (JENNA)”

Paljonko Jenna (JENNA) on arvoltaan tänään?
JENNA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00001312 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JENNA-USD-parin nykyinen hinta?
JENNA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00001312. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Jenna-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JENNA markkina-arvo on $ 12.46K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JENNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JENNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 949.64M USD.
Mikä oli JENNA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JENNA saavutti ATH-hinnaksi 0.0012333 USD.
Mikä oli JENNA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JENNA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00001219 USD.
Mikä on JENNA-rahakkeen treidausvolyymi?
JENNA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JENNA tänä vuonna korkeammalle?
JENNA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JENNA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:02:29 (UTC+8)

