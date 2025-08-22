Lisätietoja JLY-rahakkeesta

Jellyverse-logo

Jellyverse – hinta (JLY)

Ei listattu

1JLY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00251266
$0.00251266
-2.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Jellyverse (JLY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:39:12 (UTC+8)

Jellyverse (JLY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00248442
$ 0.00248442
24 h:n matalin
$ 0.00258273
$ 0.00258273
24 h:n korkein

$ 0.00248442
$ 0.00248442

$ 0.00258273
$ 0.00258273

$ 0.134589
$ 0.134589

$ 0.00234435
$ 0.00234435

+0.40%

-2.20%

-18.95%

-18.95%

Jellyverse (JLY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00251266. Viimeisen 24 tunnin aikana JLY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00248442 ja korkeimmillaan $ 0.00258273 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JLY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.134589, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00234435.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JLY on muuttunut +0.40% viimeisen tunnin aikana, -2.20% 24 tunnin aikana ja -18.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Jellyverse (JLY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 721.30K
$ 721.30K

--
--

$ 1.26M
$ 1.26M

287.07M
287.07M

500,953,881.4506305
500,953,881.4506305

Jellyverse-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 721.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 287.07M ja sen kokonaistarjonta on 500953881.4506305. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.26M.

Jellyverse (JLY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Jellyverse – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Jellyverse – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007785876.
Viimeisten 60 päivän aikana Jellyverse – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002984723.
Viimeisten 90 päivän aikana Jellyverse – USD -hinnan muutos oli $ -0.0014848185738492785.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.20%
30 päivää$ -0.0007785876-30.98%
60 päivää$ -0.0002984723-11.87%
90 päivää$ -0.0014848185738492785-37.14%

Mikä on Jellyverse (JLY)

Jellyverse is a comprehensive ecosystem in the decentralized finance (DeFi) sector, overseen by its community through a decentralized autonomous organization (DAO). It focuses on the next iteration of DeFi—commonly termed as DeFi 3.0—which aims to create a sustainable, yield-oriented landscape that integrates protocols with real-world price feeds. The platform provides several utilities designed to meet a variety of financial needs, all governed by its native token, JLY.

Jellyverse-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Jellyverse (JLY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Jellyverse (JLY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Jellyverse-rahakkeelle.

Tarkista Jellyverse-rahakkeen hintaennuste nyt!

JLY paikallisiin valuuttoihin

Jellyverse (JLY) -rahakkeen tokenomiikka

Jellyverse (JLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JLY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Jellyverse (JLY)”

Paljonko Jellyverse (JLY) on arvoltaan tänään?
JLY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00251266 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JLY-USD-parin nykyinen hinta?
JLY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00251266. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Jellyverse-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JLY markkina-arvo on $ 721.30K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 287.07M USD.
Mikä oli JLY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JLY saavutti ATH-hinnaksi 0.134589 USD.
Mikä oli JLY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JLY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00234435 USD.
Mikä on JLY-rahakkeen treidausvolyymi?
JLY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JLY tänä vuonna korkeammalle?
JLY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JLY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:39:12 (UTC+8)

