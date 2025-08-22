Lisätietoja JAI-rahakkeesta

JAI-rahakkeen hintatiedot

JAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

JAI-rahakkeen tokenomiikka

JAI-rahakkeen hintaennuste

JELLY AI – hinta (JAI)

1JAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.40%1D
Reaaliaikainen JELLY AI (JAI) -hintakaavio
JELLY AI (JAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.40%

-15.06%

-15.06%

JELLY AI (JAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana JAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JAI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.40% 24 tunnin aikana ja -15.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

JELLY AI (JAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 34.82K
$ 34.82K$ 34.82K

--
----

$ 34.82K
$ 34.82K$ 34.82K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

JELLY AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 34.82K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 34.82K.

JELLY AI (JAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana JELLY AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana JELLY AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana JELLY AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana JELLY AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.40%
30 päivää$ 0-8.62%
60 päivää$ 0+7.94%
90 päivää$ 0--

Mikä on JELLY AI (JAI)

Jelly AI ($JAI) is gaining attention as the first AI-based meme coin developed on the Sui blockchain. The Sui network is a scalable blockchain platform known for its fast transaction processing and low costs. With this infrastructure, $JAI enables swift and efficient transactions. As the first AI meme coin on the Sui network, $JAI offers a unique opportunity for investors and crypto enthusiasts. By participating in the project's early stages, there is potential for significant profits. Additionally, the combination of artificial intelligence and meme coin concepts has created an innovative approach that appeals to a wide range of users.

JELLY AI (JAI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

JELLY AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon JELLY AI (JAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko JELLY AI (JAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita JELLY AI-rahakkeelle.

Tarkista JELLY AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

JAI paikallisiin valuuttoihin

JELLY AI (JAI) -rahakkeen tokenomiikka

JELLY AI (JAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”JELLY AI (JAI)”

Paljonko JELLY AI (JAI) on arvoltaan tänään?
JAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JAI-USD-parin nykyinen hinta?
JAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on JELLY AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JAI markkina-arvo on $ 34.82K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B USD.
Mikä oli JAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JAI saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli JAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on JAI-rahakkeen treidausvolyymi?
JAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JAI tänä vuonna korkeammalle?
JAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
JELLY AI (JAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

