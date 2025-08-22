Lisätietoja JAPAN-rahakkeesta

JAPAN-rahakkeen hintatiedot

JAPAN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

JAPAN-rahakkeen tokenomiikka

JAPAN-rahakkeen hintaennuste

Japan Coin-logo

Japan Coin – hinta (JAPAN)

Ei listattu

1JAPAN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Japan Coin (JAPAN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:02:14 (UTC+8)

Japan Coin (JAPAN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00189953
$ 0.00189953$ 0.00189953

$ 0
$ 0$ 0

+0.97%

-0.96%

-19.04%

-19.04%

Japan Coin (JAPAN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana JAPAN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JAPAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00189953, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JAPAN on muuttunut +0.97% viimeisen tunnin aikana, -0.96% 24 tunnin aikana ja -19.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Japan Coin (JAPAN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 29.05K
$ 29.05K$ 29.05K

--
----

$ 29.05K
$ 29.05K$ 29.05K

999.75M
999.75M 999.75M

999,746,977.056193
999,746,977.056193 999,746,977.056193

Japan Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 29.05K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JAPAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.75M ja sen kokonaistarjonta on 999746977.056193. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 29.05K.

Japan Coin (JAPAN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Japan Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Japan Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Japan Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Japan Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.96%
30 päivää$ 0-3.80%
60 päivää$ 0+23.44%
90 päivää$ 0--

Mikä on Japan Coin (JAPAN)

This is a meme coin for Japan.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Japan Coin (JAPAN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Japan Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Japan Coin (JAPAN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Japan Coin (JAPAN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Japan Coin-rahakkeelle.

Tarkista Japan Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

JAPAN paikallisiin valuuttoihin

Japan Coin (JAPAN) -rahakkeen tokenomiikka

Japan Coin (JAPAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JAPAN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Japan Coin (JAPAN)”

Paljonko Japan Coin (JAPAN) on arvoltaan tänään?
JAPAN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JAPAN-USD-parin nykyinen hinta?
JAPAN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Japan Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JAPAN markkina-arvo on $ 29.05K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JAPAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JAPAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.75M USD.
Mikä oli JAPAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JAPAN saavutti ATH-hinnaksi 0.00189953 USD.
Mikä oli JAPAN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JAPAN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on JAPAN-rahakkeen treidausvolyymi?
JAPAN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JAPAN tänä vuonna korkeammalle?
JAPAN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JAPAN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Japan Coin (JAPAN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

