Lisätietoja JAIL-rahakkeesta

JAIL-rahakkeen hintatiedot

JAIL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

JAIL-rahakkeen tokenomiikka

JAIL-rahakkeen hintaennuste

JailbreakMe-logo

JailbreakMe – hinta (JAIL)

Ei listattu

1JAIL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0001243
$0.0001243$0.0001243
-1.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen JailbreakMe (JAIL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:15:36 (UTC+8)

JailbreakMe (JAIL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02742421
$ 0.02742421$ 0.02742421

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

-0.64%

-14.77%

-14.77%

JailbreakMe (JAIL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana JAIL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JAIL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02742421, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JAIL on muuttunut -0.15% viimeisen tunnin aikana, -0.64% 24 tunnin aikana ja -14.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

JailbreakMe (JAIL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 124.37K
$ 124.37K$ 124.37K

--
----

$ 124.37K
$ 124.37K$ 124.37K

999.91M
999.91M 999.91M

999,912,031.334801
999,912,031.334801 999,912,031.334801

JailbreakMe-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 124.37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JAIL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.91M ja sen kokonaistarjonta on 999912031.334801. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 124.37K.

JailbreakMe (JAIL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana JailbreakMe – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana JailbreakMe – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana JailbreakMe – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana JailbreakMe – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.64%
30 päivää$ 0-40.84%
60 päivää$ 0+13.40%
90 päivää$ 0--

Mikä on JailbreakMe (JAIL)

The first open source, fairly launched dApp where organizations test their AI models while users earn rewards for finding weaknesses and jailbreaking them 🏆 $JAIL tokens are designed to be the native currency of the JailbreakMe dApp, serving as the backbone of the platform's economy. While the full utility of $JAIL tokens will roll out in future updates, the groundwork is being laid to ensure their value and relevance within the ecosystem.



JailbreakMe (JAIL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

JailbreakMe-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon JailbreakMe (JAIL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko JailbreakMe (JAIL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita JailbreakMe-rahakkeelle.

Tarkista JailbreakMe-rahakkeen hintaennuste nyt!

JAIL paikallisiin valuuttoihin

JailbreakMe (JAIL) -rahakkeen tokenomiikka

JailbreakMe (JAIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JAIL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”JailbreakMe (JAIL)”

Paljonko JailbreakMe (JAIL) on arvoltaan tänään?
JAIL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JAIL-USD-parin nykyinen hinta?
JAIL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on JailbreakMe-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JAIL markkina-arvo on $ 124.37K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JAIL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JAIL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.91M USD.
Mikä oli JAIL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JAIL saavutti ATH-hinnaksi 0.02742421 USD.
Mikä oli JAIL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JAIL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on JAIL-rahakkeen treidausvolyymi?
JAIL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JAIL tänä vuonna korkeammalle?
JAIL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JAIL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:15:36 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.