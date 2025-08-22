Lisätietoja CUFF-rahakkeesta

Jail Cat-logo

Jail Cat – hinta (CUFF)

Ei listattu

1CUFF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Jail Cat (CUFF) -hintakaavio
Jail Cat (CUFF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00279521
$ 0.00279521$ 0.00279521

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

-1.20%

-6.80%

-6.80%

Jail Cat (CUFF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CUFF on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CUFF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00279521, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CUFF on muuttunut -0.48% viimeisen tunnin aikana, -1.20% 24 tunnin aikana ja -6.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Jail Cat (CUFF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 31.45K
$ 31.45K$ 31.45K

--
----

$ 31.45K
$ 31.45K$ 31.45K

756.80M
756.80M 756.80M

756,797,297.0
756,797,297.0 756,797,297.0

Jail Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 31.45K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CUFF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 756.80M ja sen kokonaistarjonta on 756797297.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 31.45K.

Jail Cat (CUFF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Jail Cat – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Jail Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Jail Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Jail Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.20%
30 päivää$ 0-11.59%
60 päivää$ 0+7.16%
90 päivää$ 0--

Mikä on Jail Cat (CUFF)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Jail Cat (CUFF) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Jail Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Jail Cat (CUFF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Jail Cat (CUFF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Jail Cat-rahakkeelle.

Tarkista Jail Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

CUFF paikallisiin valuuttoihin

Jail Cat (CUFF) -rahakkeen tokenomiikka

Jail Cat (CUFF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CUFF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Jail Cat (CUFF)”

Paljonko Jail Cat (CUFF) on arvoltaan tänään?
CUFF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CUFF-USD-parin nykyinen hinta?
CUFF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Jail Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CUFF markkina-arvo on $ 31.45K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CUFF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CUFF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 756.80M USD.
Mikä oli CUFF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CUFF saavutti ATH-hinnaksi 0.00279521 USD.
Mikä oli CUFF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CUFF-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CUFF-rahakkeen treidausvolyymi?
CUFF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CUFF tänä vuonna korkeammalle?
CUFF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CUFF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:04:15 (UTC+8)

Jail Cat (CUFF) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

