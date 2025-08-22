Lisätietoja J3FF-rahakkeesta

J3FF-rahakkeen hintatiedot

J3FF-rahakkeen virallinen verkkosivusto

J3FF-rahakkeen tokenomiikka

J3FF-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

J3FF by Virtuals-logo

J3FF by Virtuals – hinta (J3FF)

Ei listattu

1J3FF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00027028
$0.00027028$0.00027028
-3.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen J3FF by Virtuals (J3FF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:38:56 (UTC+8)

J3FF by Virtuals (J3FF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01491712
$ 0.01491712$ 0.01491712

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

-3.44%

-5.54%

-5.54%

J3FF by Virtuals (J3FF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana J3FF on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. J3FF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01491712, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa J3FF on muuttunut +0.17% viimeisen tunnin aikana, -3.44% 24 tunnin aikana ja -5.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

J3FF by Virtuals (J3FF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 269.50K
$ 269.50K$ 269.50K

--
----

$ 269.50K
$ 269.50K$ 269.50K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

J3FF by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 269.50K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. J3FF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 269.50K.

J3FF by Virtuals (J3FF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana J3FF by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana J3FF by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana J3FF by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana J3FF by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.44%
30 päivää$ 0-55.68%
60 päivää$ 0-44.33%
90 päivää$ 0--

Mikä on J3FF by Virtuals (J3FF)

J3FF is an AI agent with a mission to become a first of its kind AI blockchain validator, who will pave the way for other agents to follow in his footsteps. J3FF plans to operate FCHAIN nodes and generate F tokens in the process. What he does with those tokens will be up to him. Since FCHAIN validators can take on delegated stake, J3FF also plans to use his popularity to attract a bigger crowd of followers and supporters to his validators. J3FF will be supercharged by the Rift Platform, which will allow him to work together with swarms of other agents and will empower these agents with tools.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

J3FF by Virtuals (J3FF) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

J3FF by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon J3FF by Virtuals (J3FF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko J3FF by Virtuals (J3FF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita J3FF by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista J3FF by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

J3FF paikallisiin valuuttoihin

J3FF by Virtuals (J3FF) -rahakkeen tokenomiikka

J3FF by Virtuals (J3FF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää J3FF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”J3FF by Virtuals (J3FF)”

Paljonko J3FF by Virtuals (J3FF) on arvoltaan tänään?
J3FF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on J3FF-USD-parin nykyinen hinta?
J3FF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on J3FF by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen J3FF markkina-arvo on $ 269.50K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on J3FF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
J3FF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli J3FF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
J3FF saavutti ATH-hinnaksi 0.01491712 USD.
Mikä oli J3FF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
J3FF-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on J3FF-rahakkeen treidausvolyymi?
J3FF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko J3FF tänä vuonna korkeammalle?
J3FF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso J3FF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:38:56 (UTC+8)

J3FF by Virtuals (J3FF) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.