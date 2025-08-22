Lisätietoja ITA-rahakkeesta

ITA-rahakkeen hintatiedot

ITA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ITA-rahakkeen tokenomiikka

ITA-rahakkeen hintaennuste

Italian Coin-logo

Italian Coin – hinta (ITA)

Ei listattu

1ITA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Italian Coin (ITA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:49:24 (UTC+8)

Italian Coin (ITA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107245
$ 0.00107245$ 0.00107245

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8.40%

-8.40%

Italian Coin (ITA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ITA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ITA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00107245, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ITA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -8.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Italian Coin (ITA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 15.51K
$ 15.51K$ 15.51K

--
----

$ 15.51K
$ 15.51K$ 15.51K

999.64M
999.64M 999.64M

999,636,899.0
999,636,899.0 999,636,899.0

Italian Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.51K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ITA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.64M ja sen kokonaistarjonta on 999636899.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.51K.

Italian Coin (ITA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Italian Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Italian Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Italian Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Italian Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-7.14%
60 päivää$ 0+18.01%
90 päivää$ 0--

Mikä on Italian Coin (ITA)

Italian Coin is a meme coin in the Nationfi Ecosystem about Italy, his culture and fun facts.

Italian Coin (ITA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Italian Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Italian Coin (ITA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Italian Coin (ITA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Italian Coin-rahakkeelle.

Tarkista Italian Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

ITA paikallisiin valuuttoihin

Italian Coin (ITA) -rahakkeen tokenomiikka

Italian Coin (ITA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ITA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Italian Coin (ITA)”

Paljonko Italian Coin (ITA) on arvoltaan tänään?
ITA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ITA-USD-parin nykyinen hinta?
ITA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Italian Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ITA markkina-arvo on $ 15.51K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ITA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ITA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.64M USD.
Mikä oli ITA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ITA saavutti ATH-hinnaksi 0.00107245 USD.
Mikä oli ITA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ITA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ITA-rahakkeen treidausvolyymi?
ITA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ITA tänä vuonna korkeammalle?
ITA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ITA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Italian Coin (ITA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

