Italian Brainrot-logo

Italian Brainrot – hinta (ITALIANROT)

Ei listattu

1ITALIANROT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00307597
$0.00307597$0.00307597
-3.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Italian Brainrot (ITALIANROT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:02:39 (UTC+8)

Italian Brainrot (ITALIANROT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00273221
$ 0.00273221$ 0.00273221
24 h:n matalin
$ 0.00325686
$ 0.00325686$ 0.00325686
24 h:n korkein

$ 0.00273221
$ 0.00273221$ 0.00273221

$ 0.00325686
$ 0.00325686$ 0.00325686

$ 0.01537498
$ 0.01537498$ 0.01537498

$ 0.00106211
$ 0.00106211$ 0.00106211

-4.19%

-3.08%

+5.10%

+5.10%

Italian Brainrot (ITALIANROT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00308769. Viimeisen 24 tunnin aikana ITALIANROT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00273221 ja korkeimmillaan $ 0.00325686 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ITALIANROT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01537498, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00106211.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ITALIANROT on muuttunut -4.19% viimeisen tunnin aikana, -3.08% 24 tunnin aikana ja +5.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Italian Brainrot (ITALIANROT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M

--
----

$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M

999.81M
999.81M 999.81M

999,811,421.21321
999,811,421.21321 999,811,421.21321

Italian Brainrot-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.09M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ITALIANROT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.81M ja sen kokonaistarjonta on 999811421.21321. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.09M.

Italian Brainrot (ITALIANROT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Italian Brainrot – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Italian Brainrot – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004009226.
Viimeisten 60 päivän aikana Italian Brainrot – USD -hinnan muutos oli $ +0.0022820511.
Viimeisten 90 päivän aikana Italian Brainrot – USD -hinnan muutos oli $ -0.011412896609534129.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.08%
30 päivää$ +0.0004009226+12.98%
60 päivää$ +0.0022820511+73.91%
90 päivää$ -0.011412896609534129-78.70%

Mikä on Italian Brainrot (ITALIANROT)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Italian Brainrot (ITALIANROT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Italian Brainrot-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Italian Brainrot (ITALIANROT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Italian Brainrot (ITALIANROT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Italian Brainrot-rahakkeelle.

Tarkista Italian Brainrot-rahakkeen hintaennuste nyt!

ITALIANROT paikallisiin valuuttoihin

Italian Brainrot (ITALIANROT) -rahakkeen tokenomiikka

Italian Brainrot (ITALIANROT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ITALIANROT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Italian Brainrot (ITALIANROT)”

Paljonko Italian Brainrot (ITALIANROT) on arvoltaan tänään?
ITALIANROT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00308769 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ITALIANROT-USD-parin nykyinen hinta?
ITALIANROT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00308769. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Italian Brainrot-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ITALIANROT markkina-arvo on $ 3.09M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ITALIANROT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ITALIANROT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.81M USD.
Mikä oli ITALIANROT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ITALIANROT saavutti ATH-hinnaksi 0.01537498 USD.
Mikä oli ITALIANROT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ITALIANROT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00106211 USD.
Mikä on ITALIANROT-rahakkeen treidausvolyymi?
ITALIANROT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ITALIANROT tänä vuonna korkeammalle?
ITALIANROT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ITALIANROT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:02:39 (UTC+8)

Italian Brainrot (ITALIANROT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

