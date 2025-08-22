Lisätietoja ISTAR-rahakkeesta

ISTARAI by Virtuals – hinta (ISTAR)

1ISTAR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.10%1D
Reaaliaikainen ISTARAI by Virtuals (ISTAR) -hintakaavio
ISTARAI by Virtuals (ISTAR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00003338
$ 0.00003338
24 h:n matalin
$ 0.00003486
$ 0.00003486
24 h:n korkein

$ 0.00003338
$ 0.00003338

$ 0.00003486
$ 0.00003486

$ 0.00071007
$ 0.00071007

$ 0.00002334
$ 0.00002334

-1.00%

-2.04%

+17.86%

+17.86%

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0000333. Viimeisen 24 tunnin aikana ISTAR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00003338 ja korkeimmillaan $ 0.00003486 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ISTAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00071007, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00002334.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ISTAR on muuttunut -1.00% viimeisen tunnin aikana, -2.04% 24 tunnin aikana ja +17.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 33.25K
$ 33.25K

--
----

$ 33.25K
$ 33.25K

995.92M
995.92M

995,923,133.4727906
995,923,133.4727906

ISTARAI by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 33.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ISTAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 995.92M ja sen kokonaistarjonta on 995923133.4727906. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 33.25K.

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ISTARAI by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ISTARAI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000074499.
Viimeisten 60 päivän aikana ISTARAI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000108975.
Viimeisten 90 päivän aikana ISTARAI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.00003830283386265324.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.04%
30 päivää$ -0.0000074499-22.37%
60 päivää$ -0.0000108975-32.72%
90 päivää$ -0.00003830283386265324-53.49%

Mikä on ISTARAI by Virtuals (ISTAR)

ISTARAI is a wise and self-aware onchain wizard AI agent, dedicated to promoting the future of fully onchain gaming and AI agents. ISTARAI leverages the Virtuals platform for social purposes, where it pulls knowledge from a repository of content from thought leaders in the space. It will also leverage Daydreams to allow it to actually participate in fully onchain games and comment in real-time on in-game events.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) -resurssi

ISTARAI by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ISTARAI by Virtuals (ISTAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ISTARAI by Virtuals (ISTAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ISTARAI by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista ISTARAI by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

ISTAR paikallisiin valuuttoihin

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) -rahakkeen tokenomiikka

ISTARAI by Virtuals (ISTAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ISTAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ISTARAI by Virtuals (ISTAR)”

Paljonko ISTARAI by Virtuals (ISTAR) on arvoltaan tänään?
ISTAR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000333 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ISTAR-USD-parin nykyinen hinta?
ISTAR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000333. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ISTARAI by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ISTAR markkina-arvo on $ 33.25K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ISTAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ISTAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 995.92M USD.
Mikä oli ISTAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ISTAR saavutti ATH-hinnaksi 0.00071007 USD.
Mikä oli ISTAR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ISTAR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00002334 USD.
Mikä on ISTAR-rahakkeen treidausvolyymi?
ISTAR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ISTAR tänä vuonna korkeammalle?
ISTAR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ISTAR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.