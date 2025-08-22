Islander – hinta (ISA)
Islander (ISA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ISA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ISA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00595384, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ISA on muuttunut +1.56% viimeisen tunnin aikana, +4.52% 24 tunnin aikana ja -1.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Islander-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 624.75 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ISA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.00B ja sen kokonaistarjonta on 15000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.69K.
Tämän päivän aikana Islander – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Islander – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Islander – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Islander – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+4.52%
|30 päivää
|$ 0
|-4.33%
|60 päivää
|$ 0
|-95.53%
|90 päivää
|$ 0
|--
Islander (ISA) is an online learn-to-earn and decentralized platform powered by NFTs to manage and market crypto projects in a unique way. Central to this proposition is the native token Islander (“ISA”), which serves multiple purposes: - To help projects discover, grow and maintain an audience of bonafide supporters - Allow key opinion leaders (KOLs) the opportunity to leverage their combined marketing power and earn - Create earning opportunities for content creators Additionally: - Islander provides an intuitive toolkit for users to manage their various projects - Full support for developers - Wallets, plugins, management apps - Payment gateway platform
