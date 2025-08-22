Lisätietoja ISHI-rahakkeesta

Ishi Go-logo

Ishi Go – hinta (ISHI)

Ei listattu

1ISHI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Ishi Go (ISHI) -hintakaavio
Ishi Go (ISHI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00194537
$ 0.00194537$ 0.00194537

$ 0
$ 0$ 0

-0.29%

+0.15%

-18.45%

-18.45%

Ishi Go (ISHI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ISHI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ISHI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00194537, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ISHI on muuttunut -0.29% viimeisen tunnin aikana, +0.15% 24 tunnin aikana ja -18.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ishi Go (ISHI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 38.90K
$ 38.90K$ 38.90K

--
----

$ 38.90K
$ 38.90K$ 38.90K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ishi Go-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.90K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ISHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 38.90K.

Ishi Go (ISHI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Ishi Go – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Ishi Go – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Ishi Go – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Ishi Go – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.15%
30 päivää$ 0-24.94%
60 päivää$ 0-90.33%
90 päivää$ 0--

Mikä on Ishi Go (ISHI)

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

Ishi Go-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ishi Go (ISHI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ishi Go (ISHI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ishi Go-rahakkeelle.

Tarkista Ishi Go-rahakkeen hintaennuste nyt!

ISHI paikallisiin valuuttoihin

Ishi Go (ISHI) -rahakkeen tokenomiikka

Ishi Go (ISHI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ISHI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ishi Go (ISHI)”

Paljonko Ishi Go (ISHI) on arvoltaan tänään?
ISHI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ISHI-USD-parin nykyinen hinta?
ISHI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ishi Go-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ISHI markkina-arvo on $ 38.90K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ISHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ISHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli ISHI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ISHI saavutti ATH-hinnaksi 0.00194537 USD.
Mikä oli ISHI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ISHI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ISHI-rahakkeen treidausvolyymi?
ISHI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ISHI tänä vuonna korkeammalle?
ISHI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ISHI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Ishi Go (ISHI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

