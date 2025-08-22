Lisätietoja IBEUR-rahakkeesta

IBEUR-rahakkeen hintatiedot

IBEUR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

IBEUR-rahakkeen tokenomiikka

IBEUR-rahakkeen hintaennuste

Iron Bank EUR-logo

Iron Bank EUR – hinta (IBEUR)

Ei listattu

1IBEUR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.085
$1.085$1.085
-0.50%1D
USD
Reaaliaikainen Iron Bank EUR (IBEUR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:02:32 (UTC+8)

Iron Bank EUR (IBEUR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.081
$ 1.081$ 1.081
24 h:n matalin
$ 1.094
$ 1.094$ 1.094
24 h:n korkein

$ 1.081
$ 1.081$ 1.081

$ 1.094
$ 1.094$ 1.094

$ 1.77
$ 1.77$ 1.77

$ 0.00993562
$ 0.00993562$ 0.00993562

-0.03%

-0.58%

-3.00%

-3.00%

Iron Bank EUR (IBEUR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.085. Viimeisen 24 tunnin aikana IBEUR on vaihdellut alimmillaan $ 1.081 ja korkeimmillaan $ 1.094 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IBEUR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.77, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00993562.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IBEUR on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, -0.58% 24 tunnin aikana ja -3.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Iron Bank EUR (IBEUR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

--
----

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

3.00M
3.00M 3.00M

3,000,000.0
3,000,000.0 3,000,000.0

Iron Bank EUR-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.26M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IBEUR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.00M ja sen kokonaistarjonta on 3000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.26M.

Iron Bank EUR (IBEUR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Iron Bank EUR – USD -hinta muuttui $ -0.006339632068577.
Viimeisten 30 päivän aikana Iron Bank EUR – USD -hinnan muutos oli $ -0.0369255880.
Viimeisten 60 päivän aikana Iron Bank EUR – USD -hinnan muutos oli $ +0.7240225615.
Viimeisten 90 päivän aikana Iron Bank EUR – USD -hinnan muutos oli $ +0.333775377645061.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.006339632068577-0.58%
30 päivää$ -0.0369255880-3.40%
60 päivää$ +0.7240225615+66.73%
90 päivää$ +0.333775377645061+44.43%

Mikä on Iron Bank EUR (IBEUR)

Iron Bank EUR (IBEUR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Iron Bank EUR-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Iron Bank EUR (IBEUR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Iron Bank EUR (IBEUR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Iron Bank EUR-rahakkeelle.

Tarkista Iron Bank EUR-rahakkeen hintaennuste nyt!

IBEUR paikallisiin valuuttoihin

Iron Bank EUR (IBEUR) -rahakkeen tokenomiikka

Iron Bank EUR (IBEUR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IBEUR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Iron Bank EUR (IBEUR)”

Paljonko Iron Bank EUR (IBEUR) on arvoltaan tänään?
IBEUR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.085 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IBEUR-USD-parin nykyinen hinta?
IBEUR -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.085. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Iron Bank EUR-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IBEUR markkina-arvo on $ 3.26M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IBEUR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IBEUR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.00M USD.
Mikä oli IBEUR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IBEUR saavutti ATH-hinnaksi 1.77 USD.
Mikä oli IBEUR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IBEUR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00993562 USD.
Mikä on IBEUR-rahakkeen treidausvolyymi?
IBEUR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko IBEUR tänä vuonna korkeammalle?
IBEUR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IBEUR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
