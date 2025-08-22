iridescent rabbit shark – hinta (IRS)
iridescent rabbit shark (IRS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana IRS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IRS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa IRS on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
iridescent rabbit shark-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.20K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IRS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 996.98M ja sen kokonaistarjonta on 996976388.175991. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.20K.
Tämän päivän aikana iridescent rabbit shark – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana iridescent rabbit shark – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana iridescent rabbit shark – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana iridescent rabbit shark – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|+1.60%
|60 päivää
|$ 0
|+20.80%
|90 päivää
|$ 0
|--
The IRS or iridescent rabbit shark is a cultural meme coin, but far from typical; it represents a group of people who not only love sharks but love self improvement and aim to live under the guise of an apex predator, the shark. the IRS community serves as a place for people to connect and thrive, but congregate and grow together whilst spreading the word of the IRS. It’s a celebration of an apex predator relayed over zoomer vibes. The cult emphasizes the effervescent glow up, ambition, and relentlessly rising to the top. It is a play on words for the "IRS" but in no way shape or form connected to the governmental body, the IRS. The decentralized nature of governance in the Iridescent Rabbit Shark (IRS) community mirrors the broader principles of blockchain technology by allowing its community to engage in decision-making processes. This approach reflects a democratic ethos akin to blockchain governance, where transparency and inclusivity are paramount. However, IRS, while innovative in its governance model, remains relatively obscure with a limited market presence. Its small market cap and high volatility could indicate a higher investment risk due to its niche status and the speculative nature of such decentralized projects.
