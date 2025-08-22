Lisätietoja IONA-rahakkeesta

IONA-rahakkeen hintatiedot

IONA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

IONA-rahakkeen tokenomiikka

IONA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Iona by Virtuals-logo

Iona by Virtuals – hinta (IONA)

Ei listattu

1IONA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0007374
$0.0007374$0.0007374
-6.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Iona by Virtuals (IONA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:19:43 (UTC+8)

Iona by Virtuals (IONA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00798426
$ 0.00798426$ 0.00798426

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

-6.25%

-6.93%

-6.93%

Iona by Virtuals (IONA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana IONA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IONA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00798426, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IONA on muuttunut -0.26% viimeisen tunnin aikana, -6.25% 24 tunnin aikana ja -6.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Iona by Virtuals (IONA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 737.49K
$ 737.49K$ 737.49K

--
----

$ 737.49K
$ 737.49K$ 737.49K

999.79M
999.79M 999.79M

999,789,889.5156121
999,789,889.5156121 999,789,889.5156121

Iona by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 737.49K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IONA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.79M ja sen kokonaistarjonta on 999789889.5156121. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 737.49K.

Iona by Virtuals (IONA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Iona by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Iona by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Iona by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Iona by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-6.25%
30 päivää$ 0-42.56%
60 päivää$ 0-27.95%
90 päivää$ 0--

Mikä on Iona by Virtuals (IONA)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Iona by Virtuals (IONA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Iona by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Iona by Virtuals (IONA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Iona by Virtuals (IONA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Iona by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Iona by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

IONA paikallisiin valuuttoihin

Iona by Virtuals (IONA) -rahakkeen tokenomiikka

Iona by Virtuals (IONA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IONA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Iona by Virtuals (IONA)”

Paljonko Iona by Virtuals (IONA) on arvoltaan tänään?
IONA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IONA-USD-parin nykyinen hinta?
IONA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Iona by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IONA markkina-arvo on $ 737.49K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IONA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IONA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.79M USD.
Mikä oli IONA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IONA saavutti ATH-hinnaksi 0.00798426 USD.
Mikä oli IONA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IONA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on IONA-rahakkeen treidausvolyymi?
IONA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko IONA tänä vuonna korkeammalle?
IONA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IONA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:19:43 (UTC+8)

Iona by Virtuals (IONA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.