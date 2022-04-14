INX Token (INX) -rahakkeen tokenomiikka
INX Token (INX) -rahakkeen tiedot
The first SEC-registered security token to IPO on the blockchain. The INX Token has both security and utility characteristics. As a security, token holders receive an annual 40% distribution of any positive net operating cash flow. As utility tokens will be used to pay for trading fees on the crypto trading platform.
The public offering of the INX Token was registered under the Securities Act of 1933 and, in such registration, the INX Token is deemed to be an “equity security” under relevant SEC rules and regulations. The company’s Full F-1 prospectus and periodic reports are publicly available on the SEC’s system, and on the company’s website, in accordance with US federal securities laws.
INX Token (INX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu INX Token (INX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
INX Token (INX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
INX Token (INX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä INX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta INX-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät INX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu INX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
