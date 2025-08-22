Lisätietoja VINOS-rahakkeesta

VINOS-rahakkeen hintatiedot

VINOS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

VINOS-rahakkeen tokenomiikka

VINOS-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Invinos-logo

Invinos – hinta (VINOS)

Ei listattu

1VINOS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00015672
$0.00015672$0.00015672
-0.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Invinos (VINOS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:19:26 (UTC+8)

Invinos (VINOS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03413643
$ 0.03413643$ 0.03413643

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

-0.52%

-6.98%

-6.98%

Invinos (VINOS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana VINOS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VINOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03413643, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VINOS on muuttunut +0.22% viimeisen tunnin aikana, -0.52% 24 tunnin aikana ja -6.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Invinos (VINOS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 15.65K
$ 15.65K$ 15.65K

--
----

$ 15.65K
$ 15.65K$ 15.65K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Invinos-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.65K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VINOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.65K.

Invinos (VINOS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Invinos – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Invinos – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Invinos – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Invinos – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.52%
30 päivää$ 0-1.29%
60 päivää$ 0-97.73%
90 päivää$ 0--

Mikä on Invinos (VINOS)

The AI & Blockchain Privacy Operating System Privacy for AI. Privacy for Crypto. Privacy for You. Invinos is more than just another crypto app, it’s a Privacy OS built for the next era of Web3 and AI. Here's why it's a must-have: ✅ Decentralized VPN Browse securely with peer-to-peer encrypted relays. No central server. No IP leaks. 🕵️ Stealth Browser Zero tracking, zero fingerprinting. Access dApps anonymously and without noise. 🔀 zkMixing Engine Break wallet linkages. Move funds privately with zero-knowledge token mixing. 🔓 Anonymous Login Layer No email. No KYC. No surveillance. Just connect your wallet and explore. 🧠 Local AI (LLM Runner) Run AI directly on your device — encrypted, fast, and private.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Invinos (VINOS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Invinos-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Invinos (VINOS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Invinos (VINOS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Invinos-rahakkeelle.

Tarkista Invinos-rahakkeen hintaennuste nyt!

VINOS paikallisiin valuuttoihin

Invinos (VINOS) -rahakkeen tokenomiikka

Invinos (VINOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VINOS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Invinos (VINOS)”

Paljonko Invinos (VINOS) on arvoltaan tänään?
VINOS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VINOS-USD-parin nykyinen hinta?
VINOS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Invinos-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VINOS markkina-arvo on $ 15.65K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VINOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VINOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli VINOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VINOS saavutti ATH-hinnaksi 0.03413643 USD.
Mikä oli VINOS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VINOS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on VINOS-rahakkeen treidausvolyymi?
VINOS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VINOS tänä vuonna korkeammalle?
VINOS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VINOS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:19:26 (UTC+8)

Invinos (VINOS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.