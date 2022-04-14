Interport Token (ITP) -rahakkeen tokenomiikka
Interport Token (ITP) -rahakkeen tiedot
Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price!
The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain!
Interport Token (ITP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Interport Token (ITP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Interport Token (ITP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Interport Token (ITP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ITP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ITP-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ITP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ITP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
ITP-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne ITP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ITP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.