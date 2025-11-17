PörssiDEX+
Reaaliaikainen Internet2 Fund-hinta on tänään 0 USD. BETANET-rahakkeiden markkina-arvo on 8,125.22 USD. Seuraa reaaliaikaisia BETANET/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!Reaaliaikainen Internet2 Fund-hinta on tänään 0 USD. BETANET-rahakkeiden markkina-arvo on 8,125.22 USD. Seuraa reaaliaikaisia BETANET/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Lisätietoja BETANET-rahakkeesta

BETANET-rahakkeen hintatiedot

Mikä on BETANET

BETANET-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BETANET-rahakkeen tokenomiikka

BETANET-rahakkeen hintaennuste

Internet2 Fund-logo

Internet2 Fund – hinta (BETANET)

Ei listattu

1BETANET - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-8.20%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Internet2 Fund (BETANET) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 22:24:24 (UTC+8)

Internet2 Fund-hinta tänään

Reaaliaikainen Internet2 Fund (BETANET) -hinta on tänään --, ja se on muuttunut 8.27 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen BETANET-USD-muuntokurssi on -- per BETANET.

Internet2 Fund on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on $ 8,125.22, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 999.01M BETANET. Viimeisen 24 tunnin aikana BETANET-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0 (alin) ja $ 0 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, BETANET liikkui -2.62% viimeisen tunnin aikana ja -19.73% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli --.

Internet2 Fund (BETANET) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.13K
$ 8.13K$ 8.13K

--
----

$ 8.13K
$ 8.13K$ 8.13K

999.01M
999.01M 999.01M

999,006,952.7395136
999,006,952.7395136 999,006,952.7395136

Internet2 Fund-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.13K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BETANET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.01M ja sen kokonaistarjonta on 999006952.7395136. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.13K.

Internet2 Fund-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.62%

-8.26%

-19.73%

-19.73%

Internet2 Fund (BETANET) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Internet2 Fund – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Internet2 Fund – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Internet2 Fund – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Internet2 Fund – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-8.26%
30 päivää$ 0-18.67%
60 päivää$ 0-11.05%
90 päivää$ 0--

Internet2 Fund-hintaennuste

Internet2 Fund (BETANET) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti BETANET-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Internet2 Fund (BETANET) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Internet2 Fund-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

Haluatko tietää, mihin hintaan Internet2 Fund nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on BETANET-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla Internet2 Fund Hintaennuste.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Internet2 Fund (BETANET) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Internet2 Fund”

Paljonko yksi Internet2 Fund on arvoltaan vuonna 2030?
Jos Internet2 Fund-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista Internet2 Fund-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 22:24:24 (UTC+8)

