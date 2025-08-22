Lisätietoja IDOGE-rahakkeesta

Internet Doge-logo

Internet Doge – hinta (IDOGE)

Ei listattu

1IDOGE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.681541
$0.681541$0.681541
-1.80%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Internet Doge (IDOGE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:38:16 (UTC+8)

Internet Doge (IDOGE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.674998
$ 0.674998$ 0.674998
24 h:n matalin
$ 0.697281
$ 0.697281$ 0.697281
24 h:n korkein

$ 0.674998
$ 0.674998$ 0.674998

$ 0.697281
$ 0.697281$ 0.697281

$ 2.84
$ 2.84$ 2.84

$ 0.313444
$ 0.313444$ 0.313444

+0.24%

-1.84%

-7.02%

-7.02%

Internet Doge (IDOGE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.681541. Viimeisen 24 tunnin aikana IDOGE on vaihdellut alimmillaan $ 0.674998 ja korkeimmillaan $ 0.697281 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IDOGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.84, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.313444.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IDOGE on muuttunut +0.24% viimeisen tunnin aikana, -1.84% 24 tunnin aikana ja -7.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Internet Doge (IDOGE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 683.01K
$ 683.01K$ 683.01K

--
----

$ 683.01K
$ 683.01K$ 683.01K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Internet Doge-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 683.01K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IDOGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 683.01K.

Internet Doge (IDOGE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Internet Doge – USD -hinta muuttui $ -0.0128041357957.
Viimeisten 30 päivän aikana Internet Doge – USD -hinnan muutos oli $ -0.1129088528.
Viimeisten 60 päivän aikana Internet Doge – USD -hinnan muutos oli $ +0.0535969294.
Viimeisten 90 päivän aikana Internet Doge – USD -hinnan muutos oli $ -0.0593768776604.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0128041357957-1.84%
30 päivää$ -0.1129088528-16.56%
60 päivää$ +0.0535969294+7.86%
90 päivää$ -0.0593768776604-8.01%

Mikä on Internet Doge (IDOGE)

iDoge is a deflationary memecoin on the Internet Computer, with renounced liquidity, canister, and secure. By the ICP community, for the ICP community.

Internet Doge (IDOGE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Internet Doge-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Internet Doge (IDOGE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Internet Doge (IDOGE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Internet Doge-rahakkeelle.

Tarkista Internet Doge-rahakkeen hintaennuste nyt!

IDOGE paikallisiin valuuttoihin

Internet Doge (IDOGE) -rahakkeen tokenomiikka

Internet Doge (IDOGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IDOGE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Internet Doge (IDOGE)”

Paljonko Internet Doge (IDOGE) on arvoltaan tänään?
IDOGE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.681541 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IDOGE-USD-parin nykyinen hinta?
IDOGE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.681541. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Internet Doge-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IDOGE markkina-arvo on $ 683.01K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IDOGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IDOGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00M USD.
Mikä oli IDOGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IDOGE saavutti ATH-hinnaksi 2.84 USD.
Mikä oli IDOGE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IDOGE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.313444 USD.
Mikä on IDOGE-rahakkeen treidausvolyymi?
IDOGE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko IDOGE tänä vuonna korkeammalle?
IDOGE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IDOGE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:38:16 (UTC+8)

Internet Doge (IDOGE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

