International Stable Currency – hinta (ISC)
+0.01%
+2.36%
-0.40%
-0.40%
International Stable Currency (ISC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.96. Viimeisen 24 tunnin aikana ISC on vaihdellut alimmillaan $ 1.92 ja korkeimmillaan $ 1.97 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ISC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.04, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.53.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ISC on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +2.36% 24 tunnin aikana ja -0.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
International Stable Currency-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.19M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ISC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.12M ja sen kokonaistarjonta on 1116462.057526. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.19M.
Tämän päivän aikana International Stable Currency – USD -hinta muuttui $ +0.04523511.
Viimeisten 30 päivän aikana International Stable Currency – USD -hinnan muutos oli $ -0.0011315080.
Viimeisten 60 päivän aikana International Stable Currency – USD -hinnan muutos oli $ +0.0247167760.
Viimeisten 90 päivän aikana International Stable Currency – USD -hinnan muutos oli $ +0.0480819053163493.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.04523511
|+2.36%
|30 päivää
|$ -0.0011315080
|-0.05%
|60 päivää
|$ +0.0247167760
|+1.26%
|90 päivää
|$ +0.0480819053163493
|+2.51%
What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto. What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors. History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers. What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon International Stable Currency (ISC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko International Stable Currency (ISC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita International Stable Currency-rahakkeelle.
Tarkista International Stable Currency-rahakkeen hintaennuste nyt!
International Stable Currency (ISC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ISC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.