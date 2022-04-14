International Meme Fund (IMF) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu International Meme Fund (IMF) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

International Meme Fund (IMF) -rahakkeen tiedot

International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power.

Virallinen verkkosivusto:
https://imf.bz
Valkoinen paperi:
https://docs.imf.bz

International Meme Fund (IMF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu International Meme Fund (IMF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 9.32M
Kokonaistarjonta:
$ 33.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 31.91M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 9.64M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 2.23
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.0241715
Nykyinen hinta:
$ 0.292049
International Meme Fund (IMF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

International Meme Fund (IMF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä IMF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IMF-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät IMF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IMF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

IMF-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne IMF-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IMF-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

