International Meme Fund (IMF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.273151. Viimeisen 24 tunnin aikana IMF on vaihdellut alimmillaan $ 0.27223 ja korkeimmillaan $ 0.280796 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IMF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.23, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0241715.
Lyhyen aikavälin tuloksissa IMF on muuttunut -0.57% viimeisen tunnin aikana, -2.61% 24 tunnin aikana ja -26.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
International Meme Fund-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.72M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IMF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 31.91M ja sen kokonaistarjonta on 33000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.01M.
Tämän päivän aikana International Meme Fund – USD -hinta muuttui $ -0.0073315865070022.
Viimeisten 30 päivän aikana International Meme Fund – USD -hinnan muutos oli $ -0.2162543568.
Viimeisten 60 päivän aikana International Meme Fund – USD -hinnan muutos oli $ -0.1328740854.
Viimeisten 90 päivän aikana International Meme Fund – USD -hinnan muutos oli $ +0.19832353262606947.
International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power.
