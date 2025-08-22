inSure DeFi – hinta (SURE)
-0.25%
-5.33%
-2.00%
-2.00%
inSure DeFi (SURE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00114488. Viimeisen 24 tunnin aikana SURE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00112506 ja korkeimmillaan $ 0.00120944 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SURE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.11397, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SURE on muuttunut -0.25% viimeisen tunnin aikana, -5.33% 24 tunnin aikana ja -2.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
inSure DeFi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SURE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 26.48B ja sen kokonaistarjonta on 88000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 100.76M.
Tämän päivän aikana inSure DeFi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana inSure DeFi – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001235612.
Viimeisten 60 päivän aikana inSure DeFi – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004775036.
Viimeisten 90 päivän aikana inSure DeFi – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001053218552306719.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-5.33%
|30 päivää
|$ -0.0001235612
|-10.79%
|60 päivää
|$ +0.0004775036
|+41.71%
|90 päivää
|$ +0.0001053218552306719
|+10.13%
inSure DeFi is a community-based crypto asset insurance ecosystem, where users can insure their crypto-portfolio by buying SURE tokens with fiat and other cryptocurrencies. inSure is designed to distribute crypto ownership risks amongst a liquidity pool, with insurance premiums determined by a Dynamic Pricing Model that leverages Chainlink. Capital required to back the risks at any point in time is based on the market pricing of SURE tokens, as well as community demand for insurance of crypto portfolios. A decentralized support system called the inSure DAO is also used to diligently process all the insurance claims, wherein voters make sure that any fraudulent claims are flagged and only valid claims are fulfilled. inSure DeFi is a Decentralized Insurance Ecosystem, trusted by thousands of community members to protect their crypto portfolios from scams, exchange closures, and drastic devaluations. inSure DeFi provides insurance solutions for the crypto space to stabilize and secure Crypto & DeFi portfolios.
