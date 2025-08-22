Lisätietoja SURE-rahakkeesta

inSure DeFi-logo

inSure DeFi – hinta (SURE)

Ei listattu

1SURE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00114503
$0.00114503$0.00114503
-5.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen inSure DeFi (SURE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:51:22 (UTC+8)

inSure DeFi (SURE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00112506
$ 0.00112506$ 0.00112506
24 h:n matalin
$ 0.00120944
$ 0.00120944$ 0.00120944
24 h:n korkein

$ 0.00112506
$ 0.00112506$ 0.00112506

$ 0.00120944
$ 0.00120944$ 0.00120944

$ 0.11397
$ 0.11397$ 0.11397

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-5.33%

-2.00%

-2.00%

inSure DeFi (SURE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00114488. Viimeisen 24 tunnin aikana SURE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00112506 ja korkeimmillaan $ 0.00120944 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SURE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.11397, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SURE on muuttunut -0.25% viimeisen tunnin aikana, -5.33% 24 tunnin aikana ja -2.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

inSure DeFi (SURE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 30.32M
$ 30.32M$ 30.32M

--
----

$ 100.76M
$ 100.76M$ 100.76M

26.48B
26.48B 26.48B

88,000,000,000.0
88,000,000,000.0 88,000,000,000.0

inSure DeFi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SURE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 26.48B ja sen kokonaistarjonta on 88000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 100.76M.

inSure DeFi (SURE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana inSure DeFi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana inSure DeFi – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001235612.
Viimeisten 60 päivän aikana inSure DeFi – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004775036.
Viimeisten 90 päivän aikana inSure DeFi – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001053218552306719.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.33%
30 päivää$ -0.0001235612-10.79%
60 päivää$ +0.0004775036+41.71%
90 päivää$ +0.0001053218552306719+10.13%

Mikä on inSure DeFi (SURE)

inSure DeFi is a community-based crypto asset insurance ecosystem, where users can insure their crypto-portfolio by buying SURE tokens with fiat and other cryptocurrencies. inSure is designed to distribute crypto ownership risks amongst a liquidity pool, with insurance premiums determined by a Dynamic Pricing Model that leverages Chainlink. Capital required to back the risks at any point in time is based on the market pricing of SURE tokens, as well as community demand for insurance of crypto portfolios. A decentralized support system called the inSure DAO is also used to diligently process all the insurance claims, wherein voters make sure that any fraudulent claims are flagged and only valid claims are fulfilled. inSure DeFi is a Decentralized Insurance Ecosystem, trusted by thousands of community members to protect their crypto portfolios from scams, exchange closures, and drastic devaluations. inSure DeFi provides insurance solutions for the crypto space to stabilize and secure Crypto & DeFi portfolios.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

inSure DeFi (SURE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

inSure DeFi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon inSure DeFi (SURE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko inSure DeFi (SURE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita inSure DeFi-rahakkeelle.

Tarkista inSure DeFi-rahakkeen hintaennuste nyt!

SURE paikallisiin valuuttoihin

inSure DeFi (SURE) -rahakkeen tokenomiikka

inSure DeFi (SURE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SURE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”inSure DeFi (SURE)”

Paljonko inSure DeFi (SURE) on arvoltaan tänään?
SURE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00114488 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SURE-USD-parin nykyinen hinta?
SURE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00114488. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on inSure DeFi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SURE markkina-arvo on $ 30.32M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SURE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SURE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 26.48B USD.
Mikä oli SURE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SURE saavutti ATH-hinnaksi 0.11397 USD.
Mikä oli SURE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SURE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SURE-rahakkeen treidausvolyymi?
SURE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SURE tänä vuonna korkeammalle?
SURE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SURE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
