What is the project about? Instadapp is a DeFi (decentralized finance) management platform that allows users to seamlessly access and manage multiple DeFi protocols through a single interface. It provides an easy-to-use dashboard for users to monitor their DeFi positions and execute transactions across multiple protocols with a few clicks.
What makes your project unique? Instadapp stands out in the DeFi space by providing a user-friendly interface and allowing users to manage multiple protocols in one place. It also offers advanced features such as automatic portfolio rebalancing, multi-step transactions, and advanced lending strategies.
History of your project. Instadapp was founded in 2018 by Sowmay Jain and Samyak Jain. The project started as a simple tool for managing MakerDAO CDPs Collateralized Debt Positions, but has since grown to support multiple protocols and become a popular DeFi management platform.
What’s next for your project? Instadapp is constantly improving its platform and adding support for new protocols. They have recently launched their Avocado wallet their entry into Account Abstraction
What can your token be used for? iETH v2 is a tokenized deposit from the Instadapp Lite Vaults
Instadapp ETH v2 (IETH V2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä IETH V2-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IETH V2-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät IETH V2-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IETH V2-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
