Instadapp ETH v2 (IETH V2) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $5,679.69. Viimeisen 24 tunnin aikana IETH V2 on vaihdellut alimmillaan $ 4,944.72 ja korkeimmillaan $ 5,646.43 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IETH V2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5,646.43, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,617.76.
Lyhyen aikavälin tuloksissa IETH V2 on muuttunut +1.37% viimeisen tunnin aikana, +14.33% 24 tunnin aikana ja +9.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Instadapp ETH v2-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IETH V2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 46268.98439345346. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 262.79M.
Tämän päivän aikana Instadapp ETH v2 – USD -hinta muuttui $ +711.91.
Viimeisten 30 päivän aikana Instadapp ETH v2 – USD -hinnan muutos oli $ +1,909.2959497800.
Viimeisten 60 päivän aikana Instadapp ETH v2 – USD -hinnan muutos oli $ +6,531.3771225390.
Viimeisten 90 päivän aikana Instadapp ETH v2 – USD -hinnan muutos oli $ +2,690.344827185546.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +711.91
|+14.33%
|30 päivää
|$ +1,909.2959497800
|+33.62%
|60 päivää
|$ +6,531.3771225390
|+115.00%
|90 päivää
|$ +2,690.344827185546
|+90.00%
What is the project about? Instadapp is a DeFi (decentralized finance) management platform that allows users to seamlessly access and manage multiple DeFi protocols through a single interface. It provides an easy-to-use dashboard for users to monitor their DeFi positions and execute transactions across multiple protocols with a few clicks. What makes your project unique? Instadapp stands out in the DeFi space by providing a user-friendly interface and allowing users to manage multiple protocols in one place. It also offers advanced features such as automatic portfolio rebalancing, multi-step transactions, and advanced lending strategies. History of your project. Instadapp was founded in 2018 by Sowmay Jain and Samyak Jain. The project started as a simple tool for managing MakerDAO CDPs Collateralized Debt Positions, but has since grown to support multiple protocols and become a popular DeFi management platform. What’s next for your project? Instadapp is constantly improving its platform and adding support for new protocols. They have recently launched their Avocado wallet their entry into Account Abstraction What can your token be used for? iETH v2 is a tokenized deposit from the Instadapp Lite Vaults
