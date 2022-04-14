InsightX (INX) -rahakkeen tokenomiikka
InsightX (INX) -rahakkeen tiedot
At InsightX, our mission is to completely change the way people trade cryptocurrency. We do this by using the powerful Ethereum blockchain data. Our goal is to give traders valuable information that helps them make their trading strategies better.
We stand at the forefront of decentralized finance, aiming to expand the horizons of cryptocurrency utilization. Our main focus is on consistently exploring fresh and inventive concepts that can reshape the way people interact with digital currencies. We offer various tools and platforms, like wallet scanners and personalized dashboards, to make sure every trader can confidently navigate the world of digital assets.
We want to help traders succeed and feel confident in what they're doing. Join us on this big journey. We're driven by our ambition to make things happen, and every bit of information we provide brings us closer to a better financial future for everyone. Welcome to InsightX – where we're not just guessing what the future of finance will be like, we're shaping it.
InsightX (INX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu InsightX (INX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
InsightX (INX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
InsightX (INX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä INX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta INX-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät INX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu INX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
INX-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne INX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? INX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.