Inscribe-logo

Inscribe – hinta (INS)

Ei listattu

1INS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00975048
-0.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Inscribe (INS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:15:04 (UTC+8)

Inscribe (INS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00959997
24 h:n matalin
$ 0.00984957
24 h:n korkein

$ 0.00959997
$ 0.00984957
$ 0.883384
$ 0.00392626
--

-0.29%

-8.75%

-8.75%

Inscribe (INS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00975048. Viimeisen 24 tunnin aikana INS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00959997 ja korkeimmillaan $ 0.00984957 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. INS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.883384, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00392626.

Lyhyen aikavälin tuloksissa INS on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.29% 24 tunnin aikana ja -8.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Inscribe (INS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 213.64K
--
$ 975.05K
21.91M
100,000,000.0
Inscribe-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 213.64K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. INS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.91M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 975.05K.

Inscribe (INS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Inscribe – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Inscribe – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010343445.
Viimeisten 60 päivän aikana Inscribe – USD -hinnan muutos oli $ +0.0073079087.
Viimeisten 90 päivän aikana Inscribe – USD -hinnan muutos oli $ +0.002879662177301738.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.29%
30 päivää$ +0.0010343445+10.61%
60 päivää$ +0.0073079087+74.95%
90 päivää$ +0.002879662177301738+41.91%

Mikä on Inscribe (INS)

Inscribe emerges as the leading protocol in the world of data embedded within blockchain transactions a.k.a Inscriptions, offering unparalleled ease of use and limitless possibilities for users on EVM blockchains, BRC20/CBRC20, Dogechain, Injective and every non-EVM chains, making inscriptions accessible to everyone in a single click. Operating seamlessly on Bitcoin, Ethereum, Avalanche, ZkSync, Binance Smart Chain, Arbitrum,Base, Fantom, Gnosis and Polygon in its 0.1 version, Inscribe ensures effortless interaction with users' preferred networks. Unified liquidity, simplified user experience, multiple chains, Inscribe.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Inscribe-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Inscribe (INS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Inscribe (INS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Inscribe-rahakkeelle.

Tarkista Inscribe-rahakkeen hintaennuste nyt!

INS paikallisiin valuuttoihin

Inscribe (INS) -rahakkeen tokenomiikka

Inscribe (INS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää INS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Inscribe (INS)”

Paljonko Inscribe (INS) on arvoltaan tänään?
INS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00975048 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on INS-USD-parin nykyinen hinta?
INS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00975048. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Inscribe-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen INS markkina-arvo on $ 213.64K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on INS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
INS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.91M USD.
Mikä oli INS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
INS saavutti ATH-hinnaksi 0.883384 USD.
Mikä oli INS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
INS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00392626 USD.
Mikä on INS-rahakkeen treidausvolyymi?
INS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko INS tänä vuonna korkeammalle?
INS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso INS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.