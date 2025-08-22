Lisätietoja INK-rahakkeesta

INK-rahakkeen hintatiedot

INK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

INK-rahakkeen tokenomiikka

INK-rahakkeen hintaennuste

Ink-logo

Ink – hinta (INK)

Ei listattu

1INK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00057909
$0.00057909$0.00057909
-17.00%1D
USD
Reaaliaikainen Ink (INK) -hintakaavio
Ink (INK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.94183
$ 0.94183$ 0.94183

$ 0
$ 0$ 0

+6.88%

-17.09%

-18.93%

-18.93%

Ink (INK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana INK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. INK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.94183, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa INK on muuttunut +6.88% viimeisen tunnin aikana, -17.09% 24 tunnin aikana ja -18.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ink (INK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 268.65K
$ 268.65K$ 268.65K

--
----

$ 579.09K
$ 579.09K$ 579.09K

463.91M
463.91M 463.91M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ink-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 268.65K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. INK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 463.91M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 579.09K.

Ink (INK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Ink – USD -hinta muuttui $ -0.00011934243061901.
Viimeisten 30 päivän aikana Ink – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Ink – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Ink – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00011934243061901-17.09%
30 päivää$ 0-28.77%
60 päivää$ 0-20.02%
90 päivää$ 0--

Mikä on Ink (INK)

Ink is a decentralised solution harnessing the combined power of Consortium Blockchain, Public Blockchain and Cross-chain Interoperability for the global Creative Industry. The vision of Ink is to provide Sovereign Consortium Blockchain to different use cases, to redefine roles, content and behaviours within the industry, and to build for the Creative Industry a decentralised infrastructure in which various applications can be created and correlate to each other under one highly integrated system. Based on a credible and stable public blockchain, an Intellectual Property Asset Exchange is built as a trusted corridor for content-to-liquid-asset conversion and token issuance, making it an integrated ecosystem. Furthermore, defining and developing the cross-chain protocol enables value and information to flow freely between public blockchain and consortium blockchain.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Ink (INK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Ink-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ink (INK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ink (INK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ink-rahakkeelle.

Tarkista Ink-rahakkeen hintaennuste nyt!

INK paikallisiin valuuttoihin

Ink (INK) -rahakkeen tokenomiikka

Ink (INK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää INK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ink (INK)”

Paljonko Ink (INK) on arvoltaan tänään?
INK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on INK-USD-parin nykyinen hinta?
INK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ink-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen INK markkina-arvo on $ 268.65K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on INK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
INK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 463.91M USD.
Mikä oli INK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
INK saavutti ATH-hinnaksi 0.94183 USD.
Mikä oli INK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
INK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on INK-rahakkeen treidausvolyymi?
INK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko INK tänä vuonna korkeammalle?
INK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso INK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Ink (INK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

