Injective Quants-logo

Injective Quants – hinta (QUNT)

Ei listattu

1QUNT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00279866
-3.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Injective Quants (QUNT) -hintakaavio
Injective Quants (QUNT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00273633
24 h:n matalin
$ 0.00289415
24 h:n korkein

$ 0.00273633
$ 0.00289415
$ 0.0313927
$ 0.0014318
+0.30%

-3.29%

-7.08%

-7.08%

Injective Quants (QUNT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00279866. Viimeisen 24 tunnin aikana QUNT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00273633 ja korkeimmillaan $ 0.00289415 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QUNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0313927, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0014318.

Lyhyen aikavälin tuloksissa QUNT on muuttunut +0.30% viimeisen tunnin aikana, -3.29% 24 tunnin aikana ja -7.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Injective Quants (QUNT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.69M
--
$ 1.69M
604.89M
604,886,557.0
Injective Quants-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.69M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QUNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 604.89M ja sen kokonaistarjonta on 604886557.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.69M.

Injective Quants (QUNT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Injective Quants – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Injective Quants – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003747467.
Viimeisten 60 päivän aikana Injective Quants – USD -hinnan muutos oli $ +0.0014865790.
Viimeisten 90 päivän aikana Injective Quants – USD -hinnan muutos oli $ -0.001139582546349931.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.29%
30 päivää$ -0.0003747467-13.39%
60 päivää$ +0.0014865790+53.12%
90 päivää$ -0.001139582546349931-28.93%

Mikä on Injective Quants (QUNT)

$QUNT will sit on faces.

Injective Quants (QUNT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Injective Quants-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Injective Quants (QUNT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Injective Quants (QUNT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Injective Quants-rahakkeelle.

Tarkista Injective Quants-rahakkeen hintaennuste nyt!

QUNT paikallisiin valuuttoihin

Injective Quants (QUNT) -rahakkeen tokenomiikka

Injective Quants (QUNT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QUNT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Injective Quants (QUNT)”

Paljonko Injective Quants (QUNT) on arvoltaan tänään?
QUNT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00279866 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on QUNT-USD-parin nykyinen hinta?
QUNT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00279866. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Injective Quants-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen QUNT markkina-arvo on $ 1.69M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on QUNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
QUNT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 604.89M USD.
Mikä oli QUNT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
QUNT saavutti ATH-hinnaksi 0.0313927 USD.
Mikä oli QUNT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
QUNT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0014318 USD.
Mikä on QUNT-rahakkeen treidausvolyymi?
QUNT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko QUNT tänä vuonna korkeammalle?
QUNT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso QUNT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Injective Quants (QUNT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

