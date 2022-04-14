Infinite Truths (TRUTHS) -rahakkeen tokenomiikka
Infinite Truths is a groundbreaking cryptocurrency project designed to empower users through transparency and decentralized governance. The project introduces the Infinite Truths token (TRUTHS), which serves as the backbone of a community-driven ecosystem focused on promoting truth and accountability in digital transactions.Key features of Infinite Truths include:
Decentralized Governance: TRUTHS holders can participate in decision-making processes, ensuring that the community's voice shapes the project's future.
Transparency and Trust: Leveraging blockchain technology, Infinite Truths aims to create a transparent environment where users can verify transactions and trust the integrity of the platform.
Innovative Use Cases: The project envisions various applications for the TRUTHS token, including rewards for community participation, funding for truth-centric initiatives, and partnerships with organizations that align with its mission.
Through its commitment to fostering a culture of honesty and openness, Infinite Truths seeks to redefine how individuals interact within the digital economy.
Tutustu Infinite Truths (TRUTHS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Infinite Truths (TRUTHS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Infinite Truths (TRUTHS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä TRUTHS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRUTHS-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät TRUTHS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRUTHS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.