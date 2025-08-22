Lisätietoja IPLR-rahakkeesta

Infinite Price Liquidity Rocket-logo

Infinite Price Liquidity Rocket – hinta (IPLR)

Ei listattu

1IPLR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+23.90%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:48:05 (UTC+8)

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00214484
$ 0.00214484$ 0.00214484

$ 0
$ 0$ 0

+16.65%

+23.99%

+13.08%

+13.08%

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana IPLR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IPLR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00214484, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IPLR on muuttunut +16.65% viimeisen tunnin aikana, +23.99% 24 tunnin aikana ja +13.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 14.57K
$ 14.57K$ 14.57K

--
----

$ 14.57K
$ 14.57K$ 14.57K

994.94M
994.94M 994.94M

994,939,942.769823
994,939,942.769823 994,939,942.769823

Infinite Price Liquidity Rocket-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.57K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IPLR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 994.94M ja sen kokonaistarjonta on 994939942.769823. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.57K.

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Infinite Price Liquidity Rocket – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Infinite Price Liquidity Rocket – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Infinite Price Liquidity Rocket – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Infinite Price Liquidity Rocket – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+23.99%
30 päivää$ 0-4.39%
60 päivää$ 0+2.30%
90 päivää$ 0--

Mikä on Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)

We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Infinite Price Liquidity Rocket-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Infinite Price Liquidity Rocket-rahakkeelle.

Tarkista Infinite Price Liquidity Rocket-rahakkeen hintaennuste nyt!

IPLR paikallisiin valuuttoihin

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) -rahakkeen tokenomiikka

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IPLR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)”

Paljonko Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) on arvoltaan tänään?
IPLR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IPLR-USD-parin nykyinen hinta?
IPLR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Infinite Price Liquidity Rocket-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IPLR markkina-arvo on $ 14.57K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IPLR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IPLR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 994.94M USD.
Mikä oli IPLR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IPLR saavutti ATH-hinnaksi 0.00214484 USD.
Mikä oli IPLR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IPLR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on IPLR-rahakkeen treidausvolyymi?
IPLR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko IPLR tänä vuonna korkeammalle?
IPLR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IPLR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.