Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) -rahakkeen tiedot
Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential!
$imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2!
With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀
Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä IMGX2-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IMGX2-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.