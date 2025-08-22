Lisätietoja IMGX2-rahakkeesta

IMGX2-rahakkeen hintatiedot

IMGX2-rahakkeen virallinen verkkosivusto

IMGX2-rahakkeen tokenomiikka

IMGX2-rahakkeen hintaennuste

Infinite Money Glitch X2-logo

Infinite Money Glitch X2 – hinta (IMGX2)

Ei listattu

1IMGX2 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+20.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) -hintakaavio
Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00189496
$ 0.00189496$ 0.00189496

$ 0
$ 0$ 0

+1.54%

+20.85%

+13.22%

+13.22%

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana IMGX2 on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IMGX2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00189496, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IMGX2 on muuttunut +1.54% viimeisen tunnin aikana, +20.85% 24 tunnin aikana ja +13.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) -rahakkeen markkinatiedot

$ 22.74K
$ 22.74K$ 22.74K

--
----

$ 22.74K
$ 22.74K$ 22.74K

415.59M
415.59M 415.59M

415,587,013.088055
415,587,013.088055 415,587,013.088055

Infinite Money Glitch X2-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 22.74K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IMGX2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 415.59M ja sen kokonaistarjonta on 415587013.088055. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 22.74K.

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Infinite Money Glitch X2 – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Infinite Money Glitch X2 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Infinite Money Glitch X2 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Infinite Money Glitch X2 – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+20.85%
30 päivää$ 0+9.79%
60 päivää$ 0+44.90%
90 päivää$ 0--

Mikä on Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential! $imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2! With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Infinite Money Glitch X2-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Infinite Money Glitch X2-rahakkeelle.

Tarkista Infinite Money Glitch X2-rahakkeen hintaennuste nyt!

IMGX2 paikallisiin valuuttoihin

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) -rahakkeen tokenomiikka

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IMGX2-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)”

Paljonko Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) on arvoltaan tänään?
IMGX2-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IMGX2-USD-parin nykyinen hinta?
IMGX2 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Infinite Money Glitch X2-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IMGX2 markkina-arvo on $ 22.74K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IMGX2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IMGX2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 415.59M USD.
Mikä oli IMGX2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IMGX2 saavutti ATH-hinnaksi 0.00189496 USD.
Mikä oli IMGX2-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IMGX2-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on IMGX2-rahakkeen treidausvolyymi?
IMGX2-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko IMGX2 tänä vuonna korkeammalle?
IMGX2 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IMGX2-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:47:57 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

