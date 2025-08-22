Infinite Money Glitch – hinta (IMG)
Infinite Money Glitch (IMG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00391524. Viimeisen 24 tunnin aikana IMG on vaihdellut alimmillaan $ 0.00358521 ja korkeimmillaan $ 0.00408463 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IMG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04171505, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00147691.
Lyhyen aikavälin tuloksissa IMG on muuttunut +0.21% viimeisen tunnin aikana, +0.45% 24 tunnin aikana ja +10.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Infinite Money Glitch-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.89M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IMG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.95M ja sen kokonaistarjonta on 998953500.219655. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.89M.
Tämän päivän aikana Infinite Money Glitch – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Infinite Money Glitch – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007914606.
Viimeisten 60 päivän aikana Infinite Money Glitch – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005363080.
Viimeisten 90 päivän aikana Infinite Money Glitch – USD -hinnan muutos oli $ -0.002437215431316175.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0.45%
|30 päivää
|$ -0.0007914606
|-20.21%
|60 päivää
|$ -0.0005363080
|-13.69%
|90 päivää
|$ -0.002437215431316175
|-38.36%
Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts. Key Features: • Automated SOL Rewards: Holders receive Solana directly to their wallets • Proportional Distribution: Rewards scale with your holding size - the more $IMG you hold, the higher your SOL yield • Fair Tax Structure: Consistent 5% tax across all transactions ensures market stability • Token2022 Integration: Utilizing Solana's latest token program for enhanced efficiency and security • Transparent Distribution: All reward calculations and distributions are verifiable on-chain The Infinite Money Glitch ecosystem is designed to reward long-term holders while maintaining market liquidity. By implementing the tax at the token program level, we've created a more efficient and secure reward system compared to traditional reflection tokens.
Infinite Money Glitch (IMG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IMG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
