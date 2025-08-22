Lisätietoja IMG-rahakkeesta

IMG-rahakkeen hintatiedot

IMG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

IMG-rahakkeen tokenomiikka

IMG-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Infinite Money Glitch-logo

Infinite Money Glitch – hinta (IMG)

Ei listattu

1IMG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00391524
$0.00391524$0.00391524
+0.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Infinite Money Glitch (IMG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:50:52 (UTC+8)

Infinite Money Glitch (IMG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00358521
$ 0.00358521$ 0.00358521
24 h:n matalin
$ 0.00408463
$ 0.00408463$ 0.00408463
24 h:n korkein

$ 0.00358521
$ 0.00358521$ 0.00358521

$ 0.00408463
$ 0.00408463$ 0.00408463

$ 0.04171505
$ 0.04171505$ 0.04171505

$ 0.00147691
$ 0.00147691$ 0.00147691

+0.21%

+0.45%

+10.37%

+10.37%

Infinite Money Glitch (IMG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00391524. Viimeisen 24 tunnin aikana IMG on vaihdellut alimmillaan $ 0.00358521 ja korkeimmillaan $ 0.00408463 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IMG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04171505, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00147691.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IMG on muuttunut +0.21% viimeisen tunnin aikana, +0.45% 24 tunnin aikana ja +10.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Infinite Money Glitch (IMG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.89M
$ 3.89M$ 3.89M

--
----

$ 3.89M
$ 3.89M$ 3.89M

998.95M
998.95M 998.95M

998,953,500.219655
998,953,500.219655 998,953,500.219655

Infinite Money Glitch-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.89M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IMG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.95M ja sen kokonaistarjonta on 998953500.219655. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.89M.

Infinite Money Glitch (IMG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Infinite Money Glitch – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Infinite Money Glitch – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007914606.
Viimeisten 60 päivän aikana Infinite Money Glitch – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005363080.
Viimeisten 90 päivän aikana Infinite Money Glitch – USD -hinnan muutos oli $ -0.002437215431316175.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.45%
30 päivää$ -0.0007914606-20.21%
60 päivää$ -0.0005363080-13.69%
90 päivää$ -0.002437215431316175-38.36%

Mikä on Infinite Money Glitch (IMG)

Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts. Key Features: • Automated SOL Rewards: Holders receive Solana directly to their wallets • Proportional Distribution: Rewards scale with your holding size - the more $IMG you hold, the higher your SOL yield • Fair Tax Structure: Consistent 5% tax across all transactions ensures market stability • Token2022 Integration: Utilizing Solana's latest token program for enhanced efficiency and security • Transparent Distribution: All reward calculations and distributions are verifiable on-chain The Infinite Money Glitch ecosystem is designed to reward long-term holders while maintaining market liquidity. By implementing the tax at the token program level, we've created a more efficient and secure reward system compared to traditional reflection tokens.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Infinite Money Glitch (IMG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Infinite Money Glitch-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Infinite Money Glitch (IMG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Infinite Money Glitch (IMG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Infinite Money Glitch-rahakkeelle.

Tarkista Infinite Money Glitch-rahakkeen hintaennuste nyt!

IMG paikallisiin valuuttoihin

Infinite Money Glitch (IMG) -rahakkeen tokenomiikka

Infinite Money Glitch (IMG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IMG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Infinite Money Glitch (IMG)”

Paljonko Infinite Money Glitch (IMG) on arvoltaan tänään?
IMG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00391524 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IMG-USD-parin nykyinen hinta?
IMG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00391524. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Infinite Money Glitch-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IMG markkina-arvo on $ 3.89M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IMG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IMG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.95M USD.
Mikä oli IMG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IMG saavutti ATH-hinnaksi 0.04171505 USD.
Mikä oli IMG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IMG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00147691 USD.
Mikä on IMG-rahakkeen treidausvolyymi?
IMG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko IMG tänä vuonna korkeammalle?
IMG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IMG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:50:52 (UTC+8)

Infinite Money Glitch (IMG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.