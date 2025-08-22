Lisätietoja IB-rahakkeesta

$0.00011577
infinite backrooms (IB) -rahakkeen hintatiedot (USD)
infinite backrooms (IB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00011374
24 h:n matalin
$ 0.00011853
24 h:n korkein

$ 0.01155285
$ 0.00010046
+0.15%

-0.97%

-6.55%

-6.55%

infinite backrooms (IB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00011655. Viimeisen 24 tunnin aikana IB on vaihdellut alimmillaan $ 0.00011374 ja korkeimmillaan $ 0.00011853 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01155285, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00010046.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IB on muuttunut +0.15% viimeisen tunnin aikana, -0.97% 24 tunnin aikana ja -6.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

infinite backrooms (IB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 116.31K
--
$ 116.31K
998.82M
998,819,789.521999
infinite backrooms-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 116.31K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.82M ja sen kokonaistarjonta on 998819789.521999. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 116.31K.

infinite backrooms (IB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana infinite backrooms – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana infinite backrooms – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000380168.
Viimeisten 60 päivän aikana infinite backrooms – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000036857.
Viimeisten 90 päivän aikana infinite backrooms – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000367724172146439.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.97%
30 päivää$ -0.0000380168-32.61%
60 päivää$ +0.0000036857+3.16%
90 päivää$ -0.0000367724172146439-23.98%

Mikä on infinite backrooms (IB)

Infinite Backrooms is a meme token launched on the Solana blockchain, inspired by the concept of the "backrooms" - an endless maze of surreal and unsettling rooms often depicted in internet culture. Designed to be both a fun experiment and a token that captures the imagination, Infinite Backrooms taps into the limitless creative potential of digital spaces and the growing world of decentralized finance. This project is rooted in the idea of infinite exploration, much like the endless hallways of the backrooms, providing an immersive and unconventional experience for the community.

infinite backrooms (IB) -resurssi

infinite backrooms-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon infinite backrooms (IB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko infinite backrooms (IB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita infinite backrooms-rahakkeelle.

Tarkista infinite backrooms-rahakkeen hintaennuste nyt!

IB paikallisiin valuuttoihin

infinite backrooms (IB) -rahakkeen tokenomiikka

infinite backrooms (IB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "infinite backrooms (IB)"

Paljonko infinite backrooms (IB) on arvoltaan tänään?
IB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00011655 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IB-USD-parin nykyinen hinta?
IB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00011655. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on infinite backrooms-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IB markkina-arvo on $ 116.31K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.82M USD.
Mikä oli IB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IB saavutti ATH-hinnaksi 0.01155285 USD.
Mikä oli IB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00010046 USD.
Mikä on IB-rahakkeen treidausvolyymi?
IB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko IB tänä vuonna korkeammalle?
IB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
