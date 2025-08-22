Lisätietoja INF-rahakkeesta

INF-rahakkeen hintatiedot

INF-rahakkeen valkoinen paperi

INF-rahakkeen virallinen verkkosivusto

INF-rahakkeen tokenomiikka

INF-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

INFERNO-logo

INFERNO – hinta (INF)

Ei listattu

1INF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+4.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen INFERNO (INF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:37:43 (UTC+8)

INFERNO (INF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

+4.80%

+1,844.26%

+1,844.26%

INFERNO (INF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana INF on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. INF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa INF on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, +4.80% 24 tunnin aikana ja +1,844.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

INFERNO (INF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.63M
$ 9.63M$ 9.63M

--
----

$ 9.63M
$ 9.63M$ 9.63M

3.03T
3.03T 3.03T

3,032,451,408,128.0
3,032,451,408,128.0 3,032,451,408,128.0

INFERNO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.63M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. INF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.03T ja sen kokonaistarjonta on 3032451408128.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.63M.

INFERNO (INF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana INFERNO – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana INFERNO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana INFERNO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana INFERNO – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+4.80%
30 päivää$ 0+1,725.67%
60 päivää$ 0-0.45%
90 päivää$ 0--

Mikä on INFERNO (INF)

Inferno is simple: Use $TITANX and mint $INFERNO. There are 8, twenty four hour mint cycles and 90% buy and burn. eight 24-hour sessions of token minting. Inferno starts the show every Friday at 2pm UTC until Saturday at 2pm UTC. After each 24-hours, claim your tokens Eight consecutive Saturdays for eight weeks. As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets made and thats when the Buy and Burns happen which is making this a truly deflationary token

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

INFERNO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon INFERNO (INF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko INFERNO (INF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita INFERNO-rahakkeelle.

Tarkista INFERNO-rahakkeen hintaennuste nyt!

INF paikallisiin valuuttoihin

INFERNO (INF) -rahakkeen tokenomiikka

INFERNO (INF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää INF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”INFERNO (INF)”

Paljonko INFERNO (INF) on arvoltaan tänään?
INF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on INF-USD-parin nykyinen hinta?
INF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on INFERNO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen INF markkina-arvo on $ 9.63M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on INF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
INF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.03T USD.
Mikä oli INF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
INF saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli INF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
INF-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on INF-rahakkeen treidausvolyymi?
INF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko INF tänä vuonna korkeammalle?
INF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso INF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:37:43 (UTC+8)

INFERNO (INF) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.