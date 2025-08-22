Lisätietoja NDX-rahakkeesta

Indexed Finance – hinta (NDX)

Ei listattu

1NDX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00441148
+10.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Indexed Finance (NDX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:47:43 (UTC+8)

Indexed Finance (NDX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00395494
24 h:n matalin
$ 0.00441482
24 h:n korkein

$ 0.00395494
$ 0.00441482
$ 27.71
$ 0.00233242
+1.14%

+10.33%

+9.98%

+9.98%

Indexed Finance (NDX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00441148. Viimeisen 24 tunnin aikana NDX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00395494 ja korkeimmillaan $ 0.00441482 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 27.71, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00233242.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NDX on muuttunut +1.14% viimeisen tunnin aikana, +10.33% 24 tunnin aikana ja +9.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Indexed Finance (NDX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 15.21K
--
$ 44.15K
3.45M
10,000,000.0
Indexed Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.21K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.45M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 44.15K.

Indexed Finance (NDX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Indexed Finance – USD -hinta muuttui $ +0.0004132.
Viimeisten 30 päivän aikana Indexed Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004482376.
Viimeisten 60 päivän aikana Indexed Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004487278.
Viimeisten 90 päivän aikana Indexed Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0004132+10.33%
30 päivää$ +0.0004482376+10.16%
60 päivää$ +0.0004487278+10.17%
90 päivää$ 0--

Mikä on Indexed Finance (NDX)

Indexed Finance is a project focused on the development of passive portfolio management strategies for the Ethereum network. Indexed Finance is managed by the holders of its governance token NDX, which is used to vote on proposals for protocol updates and high level index management such as the definition of market sectors and the creation of new management strategies.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Indexed Finance (NDX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Indexed Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Indexed Finance (NDX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Indexed Finance (NDX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Indexed Finance-rahakkeelle.

Tarkista Indexed Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

NDX paikallisiin valuuttoihin

Indexed Finance (NDX) -rahakkeen tokenomiikka

Indexed Finance (NDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NDX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Indexed Finance (NDX)”

Paljonko Indexed Finance (NDX) on arvoltaan tänään?
NDX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00441148 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NDX-USD-parin nykyinen hinta?
NDX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00441148. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Indexed Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NDX markkina-arvo on $ 15.21K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.45M USD.
Mikä oli NDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NDX saavutti ATH-hinnaksi 27.71 USD.
Mikä oli NDX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NDX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00233242 USD.
Mikä on NDX-rahakkeen treidausvolyymi?
NDX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NDX tänä vuonna korkeammalle?
NDX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NDX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:47:43 (UTC+8)

Indexed Finance (NDX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.