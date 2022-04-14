INCASWAP (INCA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu INCASWAP (INCA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
INCASWAP (INCA) -rahakkeen tiedot

Inca Swap Ecosystem

Inca Swap is an innovative DeFi ecosystem that combines efficiency, security and interoperability, functioning as a multichain DEX integrated with solutions such as NFTs and a bridge between networks. Focused on MatChain, the project offers fast transactions, low fees and an optimized decentralized experience.

DEX on MatChain

MatChain's scalable infrastructure allows Inca Swap to provide efficient and cost-effective exchanges. With EVM compatibility, the platform guarantees support for multiple tokens and high performance, ideal for traders and liquidity providers.

Inca NFTs

NFTs play an important role in the ecosystem, offering utility and exclusivity:

Exclusive Benefits: Discounts, early access to features and special rewards.

Marketplace: Direct NFT transactions on MatChain with reduced fees.

Engagement: Exclusive drops for premium NFT holders.

MatChain to BSC Bridge

The MatChain to Binance Smart Chain (BSC) connectivity expands the reach of Inca Swap. The bridge facilitates fast and secure transfers between networks, promoting interoperability, increased liquidity and competitive costs.

Inca Token

The Inca Token is the heart of the ecosystem, acting as a governance and benefit tool. It offers

Fee discounts and higher returns in liquidity pools.

Staking and farming incentives for liquidity retention.

Optimized Performance: Fast and cost-effective swaps on MatChain.

Multichain Connectivity: Efficient bridge with BSC.

Inca Pix: The Web3 Gateway

Inca Pix is ​​a groundbreaking feature that bridges the Brazilian Pix payment system to the Web3 ecosystem on MatChain.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.incaswap.com/
Valkoinen paperi:
https://drive.google.com/file/d/1UFjFDhMQZnC__CJPXi-Sao4-KdwsR9_D/view

INCASWAP (INCA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu INCASWAP (INCA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 189.03K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 950.00K
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 198.98K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 10.22
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.02492511
Nykyinen hinta:
$ 0.19898
INCASWAP (INCA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

INCASWAP (INCA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä INCA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta INCA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät INCA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu INCA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

INCA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne INCA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? INCA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.