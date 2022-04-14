IN MEMES WE TRUST ($TRUST) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu IN MEMES WE TRUST ($TRUST) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
IN MEMES WE TRUST ($TRUST) -rahakkeen tiedot

IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token,

It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency.

We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth!

We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene.

In memes we trust !

Virallinen verkkosivusto:
https://inmemeswetrust.net/

Tutustu IN MEMES WE TRUST ($TRUST) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 17.97K
$ 17.97K$ 17.97K
Kokonaistarjonta:
$ 870.03M
$ 870.03M$ 870.03M
Kierrossa oleva tarjonta: $ 870.03M
$ 870.03M
$ 870.03M$ 870.03M
FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 17.97K
$ 17.97K
$ 17.97K$ 17.97K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00100456
$ 0.00100456$ 0.00100456
Kaikkien aikojen alin: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä $TRUST-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta $TRUST-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät $TRUST-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu $TRUST-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

$TRUST-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne $TRUST-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? $TRUST-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.