Ikigai (IKIGAI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Ikigai (IKIGAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Ikigai (IKIGAI) -rahakkeen tiedot

It's a new meta, but it's a good meta!

Ikigai is not just a meme; it's a meme with a purpose.

Ikigai refers to the things that make one feel like life is worth living. When you feel overwhelmed in this big world, remember that it could be just the little things that make life worth living.

If you are fed up with memes without purpose and with rugs and scams, then you have to experience how it feels to be in a positive community. See the difference for yourself by spending some time with the Ikigai community, and then decide if you want to be a part of it.

Virallinen verkkosivusto:
https://ikigaionsol.com/

Ikigai (IKIGAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Ikigai (IKIGAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 11.50K
Kokonaistarjonta:
$ 821.44M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 821.44M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 11.50K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00411775
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00001379
Nykyinen hinta:
$ 0
Ikigai (IKIGAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Ikigai (IKIGAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä IKIGAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IKIGAI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät IKIGAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IKIGAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

IKIGAI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne IKIGAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IKIGAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.