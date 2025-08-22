IguVerse IGU – hinta (IGU)
IguVerse IGU (IGU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00153462. Viimeisen 24 tunnin aikana IGU on vaihdellut alimmillaan $ 0.00147802 ja korkeimmillaan $ 0.00161471 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IGU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.287446, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa IGU on muuttunut +1.36% viimeisen tunnin aikana, -3.51% 24 tunnin aikana ja -17.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
IguVerse IGU-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 447.35K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IGU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 291.52M ja sen kokonaistarjonta on 400000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 613.81K.
Tämän päivän aikana IguVerse IGU – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana IguVerse IGU – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004207011.
Viimeisten 60 päivän aikana IguVerse IGU – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008675091.
Viimeisten 90 päivän aikana IguVerse IGU – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002264850147296069.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-3.51%
|30 päivää
|$ -0.0004207011
|-27.41%
|60 päivää
|$ +0.0008675091
|+56.53%
|90 päivää
|$ +0.0002264850147296069
|+17.31%
IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections.
IguVerse IGU (IGU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IGU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
