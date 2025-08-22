Lisätietoja IFSCI-rahakkeesta

IF Science – hinta (IFSCI)

1IFSCI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen IF Science (IFSCI) -hintakaavio
IF Science (IFSCI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

IF Science (IFSCI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00004794. Viimeisen 24 tunnin aikana IFSCI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IFSCI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00782424, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00003783.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IFSCI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -8.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

IF Science (IFSCI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 45.54K
$ 45.54K$ 45.54K

$ 45.54K
$ 45.54K$ 45.54K

949.99M
949.99M 949.99M

949,992,373.312927
949,992,373.312927 949,992,373.312927

IF Science-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 45.54K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IFSCI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 949.99M ja sen kokonaistarjonta on 949992373.312927. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 45.54K.

IF Science (IFSCI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana IF Science – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana IF Science – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000082955.
Viimeisten 60 päivän aikana IF Science – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000117775.
Viimeisten 90 päivän aikana IF Science – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000226365342297183.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0000082955-17.30%
60 päivää$ +0.0000117775+24.57%
90 päivää$ -0.0000226365342297183-32.07%

Mikä on IF Science (IFSCI)

IF Science is the first end-to-end AI solution in DeSci featuring its proprietary native IF-SCI MAC Framework and Nutritional Data Annotation Platform that seeks to fine-tune and train AI models. The underlying tech is powered by IFSCI-Multi Agent Control, a sophisticated food recognition framework for Intermittent Fasting (IF). This framework provides a comprehensive multi-model, multi-agent system specifically designed for food analysis and dietary tracking in IF contexts. By leveraging powerful agent orchestration capabilities, it enables accurate food identification, nutritional analysis, and dietary compliance verification. Aside from IF Science agentic framework, its annotation platform also acts as a knowledge pipeline. IF Science seeks to become a comprehensive end-to-end AI solution—from precise annotation to cutting-edge model fine-tuning/training, and enterprise-grade dataset commercialization.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

IF Science (IFSCI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

IF Science-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon IF Science (IFSCI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko IF Science (IFSCI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita IF Science-rahakkeelle.

Tarkista IF Science-rahakkeen hintaennuste nyt!

IFSCI paikallisiin valuuttoihin

IF Science (IFSCI) -rahakkeen tokenomiikka

IF Science (IFSCI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IFSCI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”IF Science (IFSCI)”

Paljonko IF Science (IFSCI) on arvoltaan tänään?
IFSCI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00004794 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IFSCI-USD-parin nykyinen hinta?
IFSCI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00004794. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on IF Science-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IFSCI markkina-arvo on $ 45.54K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IFSCI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IFSCI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 949.99M USD.
Mikä oli IFSCI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IFSCI saavutti ATH-hinnaksi 0.00782424 USD.
Mikä oli IFSCI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IFSCI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00003783 USD.
Mikä on IFSCI-rahakkeen treidausvolyymi?
IFSCI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko IFSCI tänä vuonna korkeammalle?
IFSCI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IFSCI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
