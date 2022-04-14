IDRISS (IDRISS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu IDRISS (IDRISS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
IDRISS (IDRISS) -rahakkeen tiedot

IDRISS builds apps uniquely enabled by crypto and AI.

The flagship product helps creators on streaming platforms (Twitch, YouTube, Kick, Facebook) monetize content and grow revenue using novel crypto-native mechanics. The team is also developing decentralized community notes powered by humans and AI agents to verify content authenticity, fight misinformation, and detect generative AI across the internet.

https://idriss.xyz

IDRISS (IDRISS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu IDRISS (IDRISS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 808.31K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 123.52M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 6.54M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.05168
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00249485
Nykyinen hinta:
$ 0.00654876
IDRISS (IDRISS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

IDRISS (IDRISS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä IDRISS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta IDRISS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät IDRISS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu IDRISS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

IDRISS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne IDRISS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? IDRISS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

