Lisätietoja IDLE-rahakkeesta

IDLE-rahakkeen hintatiedot

IDLE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

IDLE-rahakkeen tokenomiikka

IDLE-rahakkeen hintaennuste

Idle Finance-logo

Idle Finance – hinta (IDLE)

Ei listattu

1IDLE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00799334
$0.00799334$0.00799334
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Idle Finance (IDLE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:00:53 (UTC+8)

Idle Finance (IDLE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 30.65
$ 30.65$ 30.65

$ 0.00258854
$ 0.00258854$ 0.00258854

--

--

-9.41%

-9.41%

Idle Finance (IDLE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00799334. Viimeisen 24 tunnin aikana IDLE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IDLE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 30.65, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00258854.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IDLE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -9.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Idle Finance (IDLE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 68.83K
$ 68.83K$ 68.83K

--
----

$ 103.91K
$ 103.91K$ 103.91K

8.61M
8.61M 8.61M

13,000,000.0
13,000,000.0 13,000,000.0

Idle Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 68.83K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IDLE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.61M ja sen kokonaistarjonta on 13000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 103.91K.

Idle Finance (IDLE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Idle Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Idle Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009805965.
Viimeisten 60 päivän aikana Idle Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0031914297.
Viimeisten 90 päivän aikana Idle Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0009805965+12.27%
60 päivää$ +0.0031914297+39.93%
90 päivää$ 0--

Mikä on Idle Finance (IDLE)

IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol’s future developments.

Idle Finance (IDLE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Idle Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Idle Finance (IDLE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Idle Finance (IDLE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Idle Finance-rahakkeelle.

Tarkista Idle Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

IDLE paikallisiin valuuttoihin

Idle Finance (IDLE) -rahakkeen tokenomiikka

Idle Finance (IDLE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IDLE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:00:53 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

