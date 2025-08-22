Lisätietoja ICE-rahakkeesta

ICE-rahakkeen hintatiedot

ICE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ICE-rahakkeen tokenomiikka

ICE-rahakkeen hintaennuste

Iceleia-logo

Iceleia – hinta (ICE)

Ei listattu

1ICE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Iceleia (ICE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:46:36 (UTC+8)

Iceleia (ICE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.72%

+2.72%

Iceleia (ICE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ICE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ICE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ICE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +2.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Iceleia (ICE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.15K
$ 6.15K$ 6.15K

--
----

$ 6.15K
$ 6.15K$ 6.15K

970.33M
970.33M 970.33M

970,332,010.049588
970,332,010.049588 970,332,010.049588

Iceleia-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.15K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 970.33M ja sen kokonaistarjonta on 970332010.049588. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.15K.

Iceleia (ICE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Iceleia – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Iceleia – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Iceleia – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Iceleia – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-6.47%
60 päivää$ 0+18.56%
90 päivää$ 0--

Mikä on Iceleia (ICE)

Stay cool and dominate with $ICE, play the game and earn 💎 in our tg bot! $ice is part of ElementalBlast and has a roadmap of 7 Elements with each their own native telegram P2E game. $ice being the first out of 7. We intend to reward users for playing the games, performing tasks, engaging in the community and being part of the movement. We want to create a name and safe space in the crypto solana memecoin trenches to bring back the good vibes. Team is doxxed too which is not often the case: https://t.me/ElementalBlastNews/96

Iceleia (ICE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Iceleia-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Iceleia (ICE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Iceleia (ICE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Iceleia-rahakkeelle.

Tarkista Iceleia-rahakkeen hintaennuste nyt!

ICE paikallisiin valuuttoihin

Iceleia (ICE) -rahakkeen tokenomiikka

Iceleia (ICE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ICE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Iceleia (ICE)”

Paljonko Iceleia (ICE) on arvoltaan tänään?
ICE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ICE-USD-parin nykyinen hinta?
ICE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Iceleia-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ICE markkina-arvo on $ 6.15K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 970.33M USD.
Mikä oli ICE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ICE saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli ICE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ICE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ICE-rahakkeen treidausvolyymi?
ICE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ICE tänä vuonna korkeammalle?
ICE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ICE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:46:36 (UTC+8)

Iceleia (ICE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

