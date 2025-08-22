Lisätietoja ICE-rahakkeesta

ICE-rahakkeen hintatiedot

ICE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ICE-rahakkeen tokenomiikka

ICE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

ice bucket challenge-logo

ice bucket challenge – hinta (ICE)

Ei listattu

1ICE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen ice bucket challenge (ICE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:01:19 (UTC+8)

ice bucket challenge (ICE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00299862
$ 0.00299862$ 0.00299862

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

-2.24%

-9.95%

-9.95%

ice bucket challenge (ICE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ICE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ICE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00299862, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ICE on muuttunut +0.62% viimeisen tunnin aikana, -2.24% 24 tunnin aikana ja -9.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ice bucket challenge (ICE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 12.65K
$ 12.65K$ 12.65K

--
----

$ 12.65K
$ 12.65K$ 12.65K

999.84M
999.84M 999.84M

999,844,588.103641
999,844,588.103641 999,844,588.103641

ice bucket challenge-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.65K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.84M ja sen kokonaistarjonta on 999844588.103641. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.65K.

ice bucket challenge (ICE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ice bucket challenge – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ice bucket challenge – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ice bucket challenge – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ice bucket challenge – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.24%
30 päivää$ 0-20.07%
60 päivää$ 0-27.39%
90 päivää$ 0--

Mikä on ice bucket challenge (ICE)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ice bucket challenge (ICE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ice bucket challenge-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ice bucket challenge (ICE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ice bucket challenge (ICE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ice bucket challenge-rahakkeelle.

Tarkista ice bucket challenge-rahakkeen hintaennuste nyt!

ICE paikallisiin valuuttoihin

ice bucket challenge (ICE) -rahakkeen tokenomiikka

ice bucket challenge (ICE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ICE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ice bucket challenge (ICE)”

Paljonko ice bucket challenge (ICE) on arvoltaan tänään?
ICE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ICE-USD-parin nykyinen hinta?
ICE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ice bucket challenge-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ICE markkina-arvo on $ 12.65K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.84M USD.
Mikä oli ICE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ICE saavutti ATH-hinnaksi 0.00299862 USD.
Mikä oli ICE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ICE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ICE-rahakkeen treidausvolyymi?
ICE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ICE tänä vuonna korkeammalle?
ICE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ICE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:01:19 (UTC+8)

ice bucket challenge (ICE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.