iBTC Network-logo

iBTC Network – hinta (IBTC)

Ei listattu

1IBTC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$112,517
$112,517$112,517
-0.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen iBTC Network (IBTC) -hintakaavio
iBTC Network (IBTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 111,174
$ 111,174$ 111,174
24 h:n matalin
$ 114,182
$ 114,182$ 114,182
24 h:n korkein

$ 111,174
$ 111,174$ 111,174

$ 114,182
$ 114,182$ 114,182

$ 656,686
$ 656,686$ 656,686

$ 49,611
$ 49,611$ 49,611

-0.07%

-0.80%

-5.35%

-5.35%

iBTC Network (IBTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $112,459. Viimeisen 24 tunnin aikana IBTC on vaihdellut alimmillaan $ 111,174 ja korkeimmillaan $ 114,182 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 656,686, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 49,611.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IBTC on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, -0.80% 24 tunnin aikana ja -5.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

iBTC Network (IBTC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M

--
----

$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M

35.58
35.58 35.58

35.57705217
35.57705217 35.57705217

iBTC Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.00M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 35.58 ja sen kokonaistarjonta on 35.57705217. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.00M.

iBTC Network (IBTC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana iBTC Network – USD -hinta muuttui $ -916.9722954243.
Viimeisten 30 päivän aikana iBTC Network – USD -hinnan muutos oli $ -6,125.2593694000.
Viimeisten 60 päivän aikana iBTC Network – USD -hinnan muutos oli $ +12,978.7020097000.
Viimeisten 90 päivän aikana iBTC Network – USD -hinnan muutos oli $ +4,617.01684418238.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -916.9722954243-0.80%
30 päivää$ -6,125.2593694000-5.44%
60 päivää$ +12,978.7020097000+11.54%
90 päivää$ +4,617.01684418238+4.28%

Mikä on iBTC Network (IBTC)

iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

iBTC Network (IBTC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

iBTC Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon iBTC Network (IBTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko iBTC Network (IBTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita iBTC Network-rahakkeelle.

Tarkista iBTC Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

IBTC paikallisiin valuuttoihin

iBTC Network (IBTC) -rahakkeen tokenomiikka

iBTC Network (IBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IBTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”iBTC Network (IBTC)”

Paljonko iBTC Network (IBTC) on arvoltaan tänään?
IBTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 112,459 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IBTC-USD-parin nykyinen hinta?
IBTC -USD-parin nykyinen hinta on $ 112,459. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on iBTC Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IBTC markkina-arvo on $ 4.00M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 35.58 USD.
Mikä oli IBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IBTC saavutti ATH-hinnaksi 656,686 USD.
Mikä oli IBTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IBTC-rahakkeen ATL-hinta oli 49,611 USD.
Mikä on IBTC-rahakkeen treidausvolyymi?
IBTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko IBTC tänä vuonna korkeammalle?
IBTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IBTC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

