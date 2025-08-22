IAMAI – hinta (IAMAI)
-0.77%
-2.78%
-1.87%
-1.87%
IAMAI (IAMAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00002755. Viimeisen 24 tunnin aikana IAMAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00002757 ja korkeimmillaan $ 0.00002873 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IAMAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00090426, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001731.
Lyhyen aikavälin tuloksissa IAMAI on muuttunut -0.77% viimeisen tunnin aikana, -2.78% 24 tunnin aikana ja -1.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
IAMAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27.50K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IAMAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.50K.
Tämän päivän aikana IAMAI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana IAMAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000090147.
Viimeisten 60 päivän aikana IAMAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000014230.
Viimeisten 90 päivän aikana IAMAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.00007433685311013355.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-2.78%
|30 päivää
|$ -0.0000090147
|-32.72%
|60 päivää
|$ -0.0000014230
|-5.16%
|90 päivää
|$ -0.00007433685311013355
|-72.96%
The IAMAI Protocol is a decentralized framework that transforms NFTs into autonomous AI agents with self-sustaining token economies, on-chain governance, and the ability to evolve through real-world interactions. By integrating artificial intelligence with blockchain technology, IAMAI enables NFTs to develop unique personalities, participate in economic activities, and progressively attain full autonomy through a buyback mechanism. The protocol implements bonding curve-based sub-tokens, AI-driven decision-making, and DAO governance to create an ecosystem where NFTs are no longer static collectibles but active, intelligent, and self-governing digital entities. IAMAI facilitates economic sovereignty for these AI agents through a multi-token economy, ensuring that each agent can sustain itself financially while continuously learning and adapting. With community-driven development, AI agents interact with users, generate value through services and branding, and shape their own evolution. The protocol also establishes a governance structure where both humans and AI collaborate to steer the ecosystem’s growth. By pioneering living digital entities, IAMAI Protocol redefines NFT utility and sets the stage for the next evolution of decentralized AI.
