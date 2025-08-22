I wish I held – hinta (REGRET)
I wish I held (REGRET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana REGRET on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REGRET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa REGRET on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
I wish I held-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.87K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. REGRET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.46M ja sen kokonaistarjonta on 998461333.238759. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.87K.
Tämän päivän aikana I wish I held – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana I wish I held – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana I wish I held – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana I wish I held – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|+14.38%
|60 päivää
|$ 0
|+27.61%
|90 päivää
|$ 0
|--
I Wish I Held ($REGRET) $REGRET is the ultimate token of reflection and resilience, born from the lessons of missed opportunities and fleeting moments in crypto. It serves as a reminder that persistence, patience, and belief in the journey are the keys to avoiding the pangs of regret. The Vision $REGRET isn’t just a token; it’s a movement. It embodies the powerful realization that true success comes not from chasing every trend but from committing to a strategy and holding firm when doubt clouds judgment. It speaks to every trader, investor, and dreamer who has ever whispered, "I wish I held." The Mission The $REGRET token aims to inspire the crypto community to embrace discipline, endure market turbulence, and trust in the long-term potential of their investments. By holding $REGRET, you're holding more than a token; you're holding a commitment to growth, learning, and seizing future opportunities. Key Principles: Persistence Pays: Highlighting the importance of consistency and a long-term mindset. No More "What Ifs": Empowering the community to act with conviction and avoid the pain of looking back with regret. Learning Through Reflection: Turning past mistakes into fuel for a more confident and determined future. The $REGRET Narrative Crypto is full of "what ifs." $REGRET flips the script, offering a token that isn’t about missed chances but about owning your choices and making them count. Whether you’re here to HODL, learn, or inspire, $REGRET reminds us that the biggest regret isn’t what you did—it’s what you didn’t do. Join the $REGRET movement and ensure your future self thanks you for the choices you make today. Persistence is key. Don’t just wish you held. Hold.
